Estados Unidos.- Una de las tendencias que han logrado gran éxito dentro de la industria musical son las colaboraciones de cantantes estadounidenses con latinos y esto ha quedado comprobado con increíbles fusiones de talento como las de Shakira y Black Eyed Peas o Karol G con Nicki Minaj.

Ahora lo que ha trascendido es que Shakira y Nicki Minaj podrían estar planeando lanzar algo juntas, una colaboración que sería todo un éxito como 'Girl like me' y 'Tusa', dos canciones que han hecho historia y se han convertido en las favoritas tanto del público estadounidense como el latino.

¿Y cómo surgen estos rumores? Resulta que la colombiana publicó a través de su cuenta oficial de Instagram una fotografía en donde luce radiante y tirándole un beso a la cámara, publicación que no sólo llegó a un millón de reacciones, sino que logró una reacción de la trinitense, lo que levantó sospechas entre los fanáticos de ambas.

La publicación, en la que Shakira manda los mejores deseos a sus fans esta reciente Navidad, logró llamar la atención de Minaj y esta le dio un me gusta, acción que resultó sospechosa para todos, ya que no suele hacer este tipo de cosas a menos que esté planeando algo al lado de otros artistas.

Shakira y Nicki Minaj levantan las sospechas de colaboración. Foto: Instagram

Los fanáticos de ambos están seguros que están planeando algo juntas, posiblemente una colaboración musical, pues tal parece que a Nicki Minaj le gustó mucho trabajar con un cantante latino como Karol G y habría buscado fusionar talento con una de las exponentes latinas más importantes de todo el mundo.

Como de costumbre, la trinitense suele buscar a los mejores artistas para cantar a su lado y la cantante originaria de Barranquilla, Colombia, es una de las mejores opciones para esto. Aunque por ahora todo son rumores, será sólo cuestión de tiempo para saber si se viene algo grande entre ambas y con qué ritmos y líricas van a enloquecer a todos.

Una de las recientes colaboraciones de Shakira fue al lado de Black Eyed Peas, el tema 'Girl like me' que la está rompiendo alrededor del mundo. Nicki Minaj, por su lado, ha estrenado temas que han llegado hasta lo más alto de las listas de popularidad. Al lado de Doja Cat realizó una remezcla de 'Say so', canción que llegó al número uno y junto a Mike WiLL Made-It estrenó 'What that speed bout?!'.

¿Colaborará Shakira con BLACKPINK?

Otro de los fuertes rumores del Internet también fue que Shakira estaría cantando al lado de BLACKPINK, el popular grupo de K-Pop que se ha convertido en el favorito de todos. Y es que resulta que las jóvenes acudieron recientemente a un programa coreano en el que realizó un pequeño sketch en el Rosé, una de las integrantes, que interpretó el tema 'Waka, waka' de la cantante latina. La joven estaba rodeada de bailarines y deleitó con su hermosa voz en el tema que aportó la famosa al Mundial de Fútbol de 2010.

Su carisma, talento, belleza y ese característico cabello rosa llamaron la atención de Shakira y decidió compartir el video a través de su cuenta oficial en Instagram y ella comentó: "¡Oh wow! Encantada de verte hacer eso, eres súper linda. Gracias Rosé. Pd. Amo tu cabello", compartió la latina.

BLACKPINK ha logrado cantar al lado de cantantes como Cardi B, Selena Gómez, Dua Lipa y Lady Gaga, por lo que Shakira sería la primera cantante latina en juntarse a ellas, pero de momento podría ser todo una ilusión futura, ya que ninguna de las involucradas se ha pronunciado al respecto.