Shakira y Piqué pelean en un restaurante; ¡hubo lágrimas!

Y continúan los rumores de crisis de pareja entre la cantante colombiana Shakira, y el futbolista español Gerard Piqué, delantero del Barcelona.

Tras verse obligada a cancelar el inicio de su anhelado El Dorado World Tour, ante una severa hemorragia en sus cuerdas vocales, las cosas entre Shakira y el padre de sus hijos, supuestamente no estarían del todo bien.

De acuerdo a la revista Cuore, la pareja protagonizó una gran discusión en un restaurante de Barcelona, España delante de sus hijos, Sasha y Milan.

Según dicha revista, todos los comensales fueron testigos de la discusión entre ambos e, incluso, observaron las lágrimas de la cantante.

Según confesaron algunos de los presentes a la revista, después de elegir la comida, Shakira se puso a llorar y comenzó a discutir con el deportista catalán, quien algo avergonzado, le echó en cara que estaba montando una escena en el restaurante y ante sus hijos.

A mediados del pasado mes de octubre, la cantante colombiana concedió una entrevista exclusiva al programa de la cadena italiana Canale 5 (Mediaset) Verissimo en la que habló de temas personales, entre ellos de su familia y de su relación con el central del FC Barcelona. Con sus declaraciones, Shakira trataba de poner fin a tantos rumores sobre una separación.

“¿Si él me ha revolucionado en estos 6 años de convivencia? Sí, definitivamente. Yo antes siempre decía ‘con un futbolista, jamás’, nunca me había imaginado como pareja de un jugador de fútbol. Ha sido un dulce castigo del destino”.

Pero después de 6 años de relación, Shakira afirmó que ambos se siguen complementando:

“Somos muy parecidos en muchas cosas. Cumplimos años el mismo día y somos muy apasionados e intensos y los vivimos todo al máximo. Digamos que él es más tranquilo y yo soy un poco más dramática”.

Cuando la periodista Silvia Toffanin le preguntó a la cantante sobre un tercer hijo, Shakira respondió contundente que:

"Si llega, será bienvenido. Pero en estos momentos y con dos niños que son como si fueran seis... ¡no sabes cómo son! Lo tienen todo de su mamá y de su papá, se mueven como un yoyó todo el día. Son muy divertidos, pero a las once de las noche estoy hecha polvo”.

Anteriormente, Shakira informó que posponía su gira mundial hasta el 2018. Aseguró estar viviendo una verdadera pesadilla.

"He tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera. A fines de julio, en un control rutinario y antes de empezar a diseñar esta gira, confirmé que mis cuerdas vocales se encontraban en perfecto estado. Sin embargo, a finales de octubre, en la recta final de mis ensayos, sentí una ronquera inusual que me impedía cantar. Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha".

“Desde entonces me entregué plenamente al reposo de la voz con el fin de recuperarme a tiempo para el primer concierto. Desafortunadamente la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación. Me duele mucho no poder cantar este mes, por aquellos que han hecho hasta lo imposible para conseguir entradas y acompañarme, por mi equipo de 60 personas y por mis hijos a los que les hace mucha ilusión ver a su mamá en concierto cuanto antes".