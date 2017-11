Shakira y Piqué, por estas razones estarían separándose...

Shakira y Gerard Piqué estarían a un paso de su separación como pareja. Eso es lo que se ha venido diciendo en distintos programas de entretenimiento y otros medios de información en todo el mundo.

Desde que se conocieron en 2010 gracias al himno del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, el popular 'Waka Waka', Shakira y Gerard Piqué se han llevado todos los reflectores de la prensa internacional, pero últimamente han sido constantes las noticias que hablan de su ruptura.

En octubre del presente año, varios rumores aseguraban que estaban separados. Sin embargo, la artista disipó las dudas con un video que colgó en Instagram en el que aparecía el deportista presenciando el ensayo.

Los chismes hablan de infidelidades de Gerard hasta que Shakira se había marchado con los dos pequeños y surgieron a raíz de que Piqué celebró un gol mostrando el número dos con los dedos de una sola mano y no con las dos como lo hace habitualmente en referencia a la fecha del cumpleaños de ambos (que es el mismo día: 2 de febrero).

Ahora salen a la luz pruebas gráficas de la revista española Cuore que indican que la colombiana terminó llorando en un almuerzo que compartieron en una crepería en Barcelona.

Según la publicación, Shakira se encontraba esperando a su esposo e hijos en la entrada y cuando el jugador llegó, la tomó por la muñeca con gesto serio, y la hizo ingresar al establecimiento.

Ella lo recriminó por la demora y por su actitud, pero parece que no hubo reconciliación porque volvieron a salir por separado.

Esta situación se presenta en un momento muy difícil para la intérprete ya que llega justo después de cancelar su gira mundial 'El Dorado', tras tener complicaciones con una hemorragia en su cuerda vocal derecha.

Palabras de un amigo.

Hace unos días Shakira anunció que se encontrará alejada de los escenarios después que el doctor le pidiera reposo absoluto por tuvo una hemorragia en las cuerdas vocales.

Varios amigos de ella, cantantes varios, le expresarían su apoyo y amistad a través de las redes sociales.

Uno de ellos fue Juanes, quien le mandó un emotivo saludo a la cantante.

La publicación de la intérprete obtuvo 48.011 me gusta y Shakira agradeció a su colega por este apoyo con una escueta leyenda: “Gracias Juanes”, fue todo lo que escribió la cantantecomo respuesta, que algunos consideraron muy seca, destaca La República.

"En todos los años que llevo cantando jamás me encontré en una situación similar (...) Desafortunadamente la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación", señalaba Shakira en su publicación.