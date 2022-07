Shakira y el por qué RECHAZÓ colaboración musical con Luis Miguel

México. Una colaboración musical habría estadoa punto de darse años atrás entre Shakira y Luis Miguel, pero no no fue posible debido a que ella no quiso.

En el programa de YoyTube Chisme No Like dan a conocer que Shakira rechazó varias veces la propuesta por parte de la casa disquera de Luis Miguel repecto a que ambos grabaran juntos. Ella siempre se negó.

Luis Miguel no soportaría que le mencionen a Shakira, puesto que ella lo rechazó para que grabaran juntos, dicen en Chisme No Like.

En la revista Mira señalan que años atrás Luis Miguel le pidió a Shakira que compusiera tres canciones para que pudiesen elegir alguna y la grabaran en dueto, pero la colombiana no estuvo de acuerdo con su petición.

Shakira y sus representantes no estuvieron de acuerdo ni con la propuesta económica, ni con el estilo de temas que deseaba Luis Miguel, por eso la famosa se negó a trabajar con él.

Foto de Instagram

También trasciende que a Luis Miguel le propusieron protagonizar la película El Zorro, pero se negó porque ese proyecto en lugar de beneficiarlo, lo perjudicaría, puesto que él es cantante, no actor, lo reveló.

Shakira fue contactada para interpretar el papel de la coprotagonista en El Zorro, pero no sabía que Luis Miguel había aceptado el papel y también rechazó el proyecto tras considerar que su inglés no era bueno para filmar una película.

Shakira y Luis Miguel han logrado consolidarse como artistas mundialmente conocidos con su música y tiene una carrera artística brillante

Actualmente, ambos cantantes gozan de una carrera internacional y se han convertido en dos de las figuras más importantes de la industria musical.

En lo personal, Luis Miguel ha sido uno de los cantantes mexicanos con más romances conocidos y ha andado con las mujeres más bellas, entre ellas Isabela Camil, Stephanie Salas, Érika Buenfil, Adela Noriega, Mariah Carey, Myrka Dellanos, Mariana Yazbet y Aracely Arámbula.

Shakira, por su parte, acaba de terminar una relación con el futbolista Gerard Piqué, la cual duró casi doce años, ambos padres de dos menores de edad.