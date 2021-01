Shakira y su "Girl Like Me" alcanzan los 200 millones de visitas en YouTube

Estados Unidos.- La cantante, actriz y bailarina Shakira está encantada porque su video musical Girl Like Me alcanzó los 200 millones de visitas en YouTube desde su lanzamiento el 4 de diciembre de 2020.

La cantante Shakira recurrió a Instagram y compartió su alegría con los fanáticos. Al publicar el videoclip marcado con 200 millones, Shakira escribió: "¡El video 'Girl Like Me' de Shak con @BEP ha alcanzado los 200 millones de visitas en YouTube!"

El 4 de diciembre, Shakira tomó Instagram y anunció el lanzamiento de Girl Like Me. Al compartir el video musical, la cantante dijo:

“¡Nuevo video, 'Girl Like Me' con Black Eyed Peas! Me divertí mucho con este, ¡espero que a ustedes les guste ver tanto como a nosotros filmar! "

El sencillo Girl Like Me ha acumulado millones de reproducciones.

La cantante colombiana Shakira se ha convertido en la última artista de renombre en sacar provecho de su catálogo de éxitos, vendiendo los derechos de publicación a la firma londinense de inversión en regalías musicales Hipgnosis.

Shakira, la cantante latina más exitosa de todos los tiempos, con más de 80 millones de álbumes vendidos a su nombre, ha vendido los derechos de su catálogo de 145 canciones por una suma no revelada.

La serie de éxitos de la ganadora de tres premios Grammy, que comenzó con el lanzamiento de su primer álbum en 1991 a la edad de 13 años, incluye Hips Don’t Lie, Whenever, Wherever y la canción de la Copa Mundial de la FIFA 2010 Waka Waka.

Shakira compartió el logro de 200 millones de vistas de su video. Instagram

Ser compositora es un logro que considero igual y quizás incluso mayor que ser cantante y artista, dijo Shakira.

"A los ocho años, mucho antes de cantar, escribía para darle sentido al mundo. Sé que Hipgnosis será un gran hogar para mi catálogo".

El auge del streaming ha animado a los inversores a invertir su dinero en empresas como Hipgnosis, una empresa que cotiza en la bolsa de valores de Londres.