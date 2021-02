Colombia.- Durante bastante años se le ha visto a la colombiana Shakira con un espectacular melena rubia, pero antes de esta especial transición probó distintos tonos, uno de ellos un rojo con tonos rosas que ahora ha traído de vuelta y con el que tiene a todos rendidos a sus pies.

A través de su perfil oficial en Instagram, la cantante de 44 años comparte una fotografía de su ameno sábado, denominándolo como un día "rosa", recibiendo bastantes elogios, pues ni siquiera parece que tenga ya cuatro décadas, sino que está todavía por sus veintes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la fotografía se le puede ver muy sonriente con un rostro libre de arrugas, el cabello alborotado con naturaleza, un poco de maquillaje y un suéter oversize en color rosa fucsia que va a la perfección con su nuevo look, el cual evoca a aquella época en la que lanzó su éxito mundial 'Ojos así'.

Leer más: Thalía es duramente atacada por sus seguidores; piden que se lleve a su abuela a casa

La nacida en Barranquilla, Colombia, sorprendió a todos sus seguidores hace algunas semanas con su nuevo color de cabello, un icónico rojo cereza con tonalidades rosadas, el cual hizo recordar a todos uno de sus looks más icónicos, mostrando un maravilloso resultado que ahora todos quieren probar.

Al puro estilo de Kylie Jenner, Shakira prueba este espectacular tono y revive el pasado, marcando tendencia este 2021 y logrando que todos queden flechados con este look. Al cambiarse el color de cabello, reveló que la idea era que quedara más rosa, sin embargo, el color se le terminó y tuvo que mezclarlo con otro producto que tenía, uno más intenso.

Shakira y su look en tendencia con el que todos caen rendidos a sus pies

Los comentarios por su nuevo look no se han hecho esperar, el cantante Alejandro Sanz, uno de sus más cercanos amigos dentro de la industria musical, le escribió que parecía "La Pantera Rosa", mientras otros usuarios recuerdan la era de 'Antología' y le cuestionan si todavía no se baña los domingos, haciendo referencia a uno de sus más grandes éxitos, 'Inevitable'.

A lo largo de su carrera artística, Shakira ha demostrado que todos los colores de cabello son para ella, en un principio lucía un tono oscuro que estilizaba con pequeños detalles de colores y posteriormente cambió a su icónico rojo, dando paso a los tonos rubios que la hicieron destacar entre las demás cantantes.

Leer más: ¿De qué trata y cuándo se estrena la película "Raya y el último dragón" en Disney+?

Tras probar bastantes tonalidades de rubio, la cantante, esposa del futbolista Gerard Piqué, decidió establecerse con un sólo tono, un rubio que se acercaba a una tonalidad miel y que dejó atrás para regresar al tono rosa que luce ahora, con el que tiene a todos flechados.

Suscríbete aquí a Disney Plus