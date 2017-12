Shakira ya tiene fecha para entrar a quirófano

La cantante Shakira será operada próximamente, como se ha informado en días pasados en medios nacionales e internacionales, y parece que no se quiere separar de Piqué y de sus hijos; debido a eso, ella se encargará de pagar el traslado del afamado laringólogo Steven M. Zeitels y su equipo a Barcelona.

Shakira se someterá a una intervención quirúrgica de las cuerdas vocales, tras sufrir una hemorragia que la obligó a cancelar su gira de conciertos.

Al contrario de lo que se había dicho, la artista no viajará a la ciudad de Boston, que es el lugar en donde se encuentra establecido el doctor, para ser operada y prefirió que el lugar para su intervención sea España, en donde se encuentra permanentemente viviendo desde hace unos años.

Según reporte en distintos portales de noticias, la operación de la colombiana estaría pautada para después de las fiestas de Año Nuevo en la Clínica Teknon de Barcelona, y deberá guardar reposo absoluto en su voz por al menos tres semanas, para lograr una satisfactoria recuperación del problema que presenta con sus cuerdas vocales.

Steven M. Zeitels es un reconocido doctor, especialista en laringología que ha operado a celebridades de la talla de Adele, Steven Tayler y Sam Smih. Es considerado el mejor laringólogo del mundo y tiene la dura tarea de curar a Shakira del problema que presenta para que la artista pueda continuar con su exitosa carrera como cantante.

Tal parece que la barranquillera no se quiere separar ni un segundo de su amado Piqué y de sus hijos, Milan y Sasha, siendo este el principal motivo por el que prefirió ser intervenida quirúrgicamente en España y no en Estados Unidos, como estaba previsto al principio.

La cantante tuvo que cancelar su gira musical “El Dorado” en sus fechas para Europa para poder guardar reposo absoluto.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cuánto gana Mariah Carey cada año, por su tema navideño?

El éxito musical de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, por primera vez desde su lanzamiento, hace 23 años, ha entrado en el Top 10 de Billboard Hot 100. Ocupa el noveno lugar.

All I Want for Christmas Is You, fue el sencillo principal del álbum navideños de Mimi, Merry Christmas.

Mariah Carey, que también participó como productora junto a Walter Afanasieff, escribió la letra de la canción en tan solo 15 minutos, en la que declara su interés en pasar las fiestas navideñas acompañada del amor de su vida, en vez de los regalos o los adornos navideños.

Mariah Carey ha interpretado el tema en varias apariciones televisivas y giras promocionales a lo largo de su carrera.

Merry Christmas!!! Thank you Santa and the reindeer for stopping by! See you next year! ✨������❤️�� pic.twitter.com/8de5vjfmVo — Mariah Carey (@MariahCarey) 25 de diciembre de 2017

La primera vez que lo cantó en vivo fue en Japón durante su gira Daydream World Tour (1996).

El éxito de Mariah Carey es, por lo tanto, el primer Hot 100 top 10 con la palabra "Navidad" en su título.

Y repetimos, aunque fue lanzada hace 23 años (en noviembre de 1994) la canción sigue siendo un clásico en cada Navidad, y Mariah ha hecho una fortuna gracias a las regalías.

De acuerdo con el Daily Mail, All I Want For Christmas Is You hace ganar a Mariah 376 mil libras anuales, es decir casi 10 millones de pesos al año.

En servicios de streaming como Spotify, la canción se coloca cada diciembre como una de las más escuchadas.

En 2015, por ejemplo, fue el tema navideño más reproducido en esa plataforma.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué le pasó al rostro de Thalía?

Las redes sociales “estallaron” tras las últimas publicaciones de la cantante y actriz mexicana Thalía.

En sus mensajes navideños, Thalía se dejó ver con lo que sería un nuevo rostro, luego de alguna visita a la sala de quirófano.

Al menos eso es lo que sospechan sus seguidores, quien cuestionaron la decisión de la artista de someterse a un supuesto cambio rotundo de look.

"Feliz Navidad, amores míos", expresó la cantante, quien luego debería leer la cantidad de mensajes negativos que despertó su nueva apariencia, pese a que pedía "¡paz, amor y armonía para todo el mundo!".

"No parece Thalía", fue uno de los comentarios más resonantes que recibió. Otro, en cambio, hacía referencia a lo que se supone es un "exceso de bótox" en su rostro.

"¿Qué se hizo? ¡Qué mal! Está hinchada su cara".

"¿Qué te pasó Thalía? Tu carita se ve como hinchada y como descuadrada tus labios no tienen forma, pareces de más edad", fue el mensaje que posteó una de sus tantas seguidoras.

Otra salió en defensa de su ídola.

"¡Está más bonita que ustedes, no critiquen!".

Aunque algunos seguidores de la cantante opinaron que este cambio podría deberse al uso de botox, la esposa del productor musical Tommy Mottola no se ha expresado al respecto y, evitando las críticas, compartió un video en el que la vemos ejercitándose justo en Navidad, demostrando así que su belleza y espectacular físico son resultado de trabajo y disciplina.

"El daño navideño no ha sido tanto, y no hay excusas,hoy es el día para seguir cuidando de tu cuerpo".