Shania Twain revela el abuso sexual sufrido en su infancia

Shania Twain ha hecho una fuerte confesión que ha conmocionado a su fans. La cantautora canadiense de country y pop rock reveló en entrevista al diario británico The Guardian, haber sufrido abuso sexual por parte de su padrastro Jerry Twain, cuando solo tenía 10 años de edad.

Shania Twain comentó sin entrar en muchos detalles:

El abuso sexual va de la mano del abuso psicológico cuando se trata de alguien que conoces. Las personas que abusan sexualmente de niños necesitan manipularte, aunque sea antes o después.

Eilleen Regina Edwards, nombre real de Shania Twain, quiso hacer público el amargo episodio de su niñez (su abuso sexual) , para ayudar a otras personas a salir adelante y que sepan que “se puede sobrevivir a pesar de esta clase de experiencias”.

Yo me dije, vale, esta persona no está bien, y aprendí a no pensar en ello.

Así mismo, la cantante confesó que su mamá era tan violenta con su padrastro, que llegó a pensar que entre ambos se matarían en algún momento de discusión o peor aún, acabar con la vida de sus hermanos.

“Pensé que se matarían el uno al otro. Mi mamá también fue bastante violenta. Muchas noches me acosté pensando: ‘no te vayas a dormir, no te vayas a dormir, espera hasta que estén durmiendo’. Y me despertaba y me aseguraba de que todos respiraran”.

La mamá y el padrastro de Shania Twain perdieron la vida en u accidente de auto cuando ella tenía 22 años de edad.