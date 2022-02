Shanik Berman relata haber perdido a su familia paterna durante la segunda guerra mundial (VIDEO)

En ese entonces, el papá de Shanik Berman tenía 12 años de edad y fue llevado a un campo de concentración , de donde afortunadamente salió con vida tiempo después. "Entonces, pudiendo haber tenido una familia a la mexicana, muy grande, no tuve a nadie".

Estas palabras dejaron sorprendidas a Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, quienes le pidieron explicarse mejor. Shanik Berman aclaró que a sus padres no los asesinaron, sino a toda su familia paterna . Su progenitor era el menor de 10 hijos; el mayor le llevaba 25 años.

La también periodista de espectáculos, hija de padres inmigrantes judíos de Checoslovaquia , quienes cruzaron el Atlántico después de sobrevivir a la segunda guerra mundial, manifestó en el programa que estaba por nacer su quinta nieta y que uno de sus sueños, era tener una familia numerosa , muy a la mexicana. "Como mataron a toda mi familia, yo siempre quería tener una familia muy grande, yo le digo a muchas personas tíos y primos, pero no son nada mío".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.