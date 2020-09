Shannen Doherty, quien lucha contra el cáncer de mama en etapa cuatro, dejará cartas de despedida

Shannen Doherty, la recordada actriz de la serie estadounidense "Beverly Hills 90210", confesó en febrero pasado tene cáncer en etapa 4, tres años después de entrar en remisión luego de una dura lucha contra el cáncer de mama. Con lágrimas en sus ojos la actriz contó en una entrevista para el programa Good Morning America de la cadena de televisión ABC: "mi cáncer ha vuelto y es por eso que estoy aquí, es un trago muy amargo en todos los sentidos, estoy petrificada, estoy bastante asustada. no creo que lo haya procesado, es una píldora amarga para tragar de muchas maneras".

La actriz Shannen Doherty fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en 2015 y se sometió a tratamiento durante unos dos años, antes de anunciar en 2017 que estaba en remisión. En una reciente entrevista para la revista Elle (en su edición estadounidense), quien fuera una de las estrellas de la serie "Beverly Hills 90210" (donde interpretó a Brenda Walsh), hizo una conmovedora confesión, quería escribir cartas y filmar videos para que su familia y sus seres queridos los abrieran o los vieran después de su muerte.

Shannen Doherty mencionó que no ha querido empezar ese proceso aún porque se siente muy saludable, y confía en que vivirá otros 10 o 15 años más. "No me he sentado a escribir cartas, eso es algo que tengo que hacer. Hay cosas que necesito decirle a mi madre, quiero que mi esposo sepa lo que significa para mí, pero no importa cuándo sea el momento de hacerlo, te hace sentir que te estás rindiendo y yo no me rindo".

Durante la entrevista con Elle, la actriz Shannen Doherty, dejó muy en claro que no es momento para morir, debido al cáncer que padece. "Siento que soy un ser humano muy, muy sano. Es difícil terminar con tus asuntos cuando sientes que vas a vivir otros 10 o 15 años". Asimismo compartió que estaba petrificada cuando anunció que su cáncer había regresado en una etapa tan avanzada:

Yo estaba como: '¿Tengo buen karma? ¿Tengo mal karma? ¿Por qué tendría mal karma? Empecé a hacer un balance de mi vida, de las cosas que había hecho o no, cómo me comporté con la gente. Al final, llegué a decirme a mí mismo que tenía buen karma, puede que no lo parezca, pero he sido un buen ser humano.

Shannen Doherty fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en 2015. Foto: Instagram @theshando

Todo esto que ha estado viviendo, Shannen Doherty resaltó que intenta atesorar todos los pequeños momentos que la mayoría de la gente no ve o da por sentado. "Las pequeñas cosas se magnifican para mí, tenemos este pozo sin fin dentro de nosotros, solo se trata de seguir cavando en ese pozo en busca de la fuerza para enfrentar la adversidad y para que también podamos ver toda la belleza".

La también productora y directora originaria de Memphis, Tennessee, es además conocida por sus papeles como Maggie Malene en "Girls just want to have fun" (1985), Heather Duke en la película de humor negro "Heathers" (1988) y Prue Halliwell en la serie de "The WB Charmed" (1998–2001).

Mientras sigue con su lucha contra esta enfermedad, Shannen Doherty está desarrollando una serie de proyectos, incluido un nuevo programa de televisión e investigando formas de usar su perfil público para abogar en nombre de otras pacientes con cáncer de mama metastásico.