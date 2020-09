Sharis Cid confirma que se contagió de Covid-19

Sharis Cid se llevó la sorpresa de su vida, luego de que una simple alergía la cual pensó que era derivado por su convivencia con los gatos en realidad era Covid-19, así lo reveló la actriz en su cuenta de Instagram después de confirmar con certeza que padecia el mal.

Sharis Cid pensó que ya había librado la enfermedad después de que varios de sus familiares se enfermaron, entre ellos su hija Cristal y el conductor Brandón Peniche, quien se aunsentó de Venga la Alegría, después de haberse contagiado de Covid-19, pero ahora le tocó a ella.

Pero eso no fue todo lo que dijo Sharis Cid, ya que les pidió a todos sus seguidores que si sienten algun tipo de malestar, que de inmediato se hagan la prueba, ya que ella estaba segura de que se trataba de un simple resfriado el cual no pasó a mayores, ya que tomó las medidas necesarias para evitar complicaciones.

Mientras tanto sus fans le agradecieron por haber compartido con ellos los sintomas que vivió, además le mandaron las mejores vibras para que se siga recuperando del todo, pues es una mujer que siempre ha tratado de salir adelante ante cualquier situación.

Recordemos que 2018 fue un año muy doloso para Sharid Cid, ya que asesinaron su novio Isaías Gómez, en San Miguel Allende, un golpe muy fuerte para la actriz, ya que tenía años de relación con el empresario, por lo que entró en una profunda tristeza, pero eso no le impidió pedir justicia para su amado.

A casi dos años del asesinato de su esposo, Sharis Cid se ha centrado en su persona y en su familia, pues se ha refugiado en ellos tras la perdida, pero más en su nieta quien le ilumina la vida a la famosa, por lo que está segura de que seguira saliendo adelante con su apoyo.

Cabe mencionar que Sharis Cid está festejando su cumpleaños número 48 en plena cuarentena, pero agradeció el cariño de sus fans, por lo que lanzó un mensaje muy emotivo en sus redes sociales por su aniversario.

Hoy termino un ciclo en mi vida y comienzo uno nuevo . Doy gracias a Dios y a la vida por todas las bendiciones que me ha dado doy gracias por las cosas no buenas porque de ellas he aprendido y las he superado doy gracias por mi famila mi hija mis nietos mi trabajo y sobre todo estar bien Gracias a ustedes que me siguen a mis amig@s queridos . Agarrense 48 añosss yaaaaa y voy con todo gracias por tanto amor, escribió Sharis Cid.