Sharis Cid reacciona a la sentencia del asesino de su esposo

Sharis Cid vivió uno de los peores momentos de su vida. Fue el domingo 30 de septiembre de 2018 cuando a plena luz del día, su esposo Isaías Gómez fue asesinado a balazos en San Miguel de Allende, estado de Guanajuato. Recientemente se dictó sentencia a Irving "N" por el homicidio del empresario.

Fue durante un juicio abreviado Irving "N" fue sentenciado a 18 años de prisión. Ante esto la actriz Sharis Cid dio sus primeras declaraciones a través de sus Instagram Stories: “no lo puedo creer para ser honesta, pero ya está ahí. La justicia terrenal no se equivoca,han pasado nueve meses y se está haciendo justicia, Dios está haciendo justicia y lo que yo espero es que esto termine”.

Me da mucha tristeza que todo esto es por avaricia, por codicia, por envidia, no tengo palabras.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato manifestó que Irving "N" (quien en su audiencia aceptó su culpabilidad), planeó el asesinato del empresario con al menos dos personas identificadas como Héctor Francisco “N” (esposo de una hermana de Isaías Gómez) y César “N”, quienes ya enfrentan el proceso como co-autores del homicidio.

Sharis Cid habló también sobre el caso de Héctor Francisco, esposo de una de las hermanas de Isaías Gómez: “yo todavía pensé que esa persona allegada a nosotros no tenía que ver, todavía, soy tan tonta, pero bueno así es la vida, hay que cuidarnos de todo mundo y a echarle ganas”. La actriz mandó el siguiente mensaje a sus seguidores ante toda está lamentable situación:

Hay que écharle ganas a la vida, hay que vivir, hay que luchar, hay que creer en Dios, yo le doy gracias a Dios porque esto pronto va a terminar.

En sus redes sociales la actriz ha compartido muchas fotografías junto a su fallecido esposo, imágenes acompañadas de bellas palabras, impregnadas de muchos recuerdos.

"Mi Prisco como me acuerdo de tus palabras y al escucharlas tu sorpresa fue que toda mi vida había pensado igual que tú. Me decías amor por qué festejar el 14 de febrero es pura mercadotecnia, y lo mejor es cuando me dijiste: 'para mí todos los días son día de el amor y la amistad'; los sentimientos más sinceros y bellos de la vida y así festejábamos diario, con un mensaje en la mañana, flores siempre en casa, abrazos, besos, pleitos, risas, llanto pero siempre juntos".