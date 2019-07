Sharis Cid regresó al lugar donde asesinaron a su esposo

Sharis Cid volvió al lugar de la pesadilla se trata San Miguel de Allende, donde fue asesinado su esposo Isaías Gómez hace unos meses cuando se encontraba en compañía de familiares y amigos disfrutando del lugar.

Resulta que Brandon Peniche y Sharis Cid, acudieron a una de las audiencias donde se lleva el caso del presunto asesino del empresario, por lo que la famosa se mostró muy afectada al recordar a su amado por lo que no se contuvo ante la prensa y rompió en llanto.

"Y como se los recalcó no sé nada, sé lo que ustedes saben y de ahí en fuera no puedo culpar a nadie, porque no soy juez no soy fiscal, no soy perito, no soy licenciado y esto no ha llegado a su fin todavía", dijo sobre el caso.

Por otro lado abrió su corazón y dijo su sentir al regresar al lugar donde le fue arrebatada la vida a su gran amor, quien pasó con ella los mejores momentos de su vida, ya que ella siempre los presumió en redes sociales.

"Para mi regresar aquí es un dolor muy fuerte estoy saliendo adelante y sí me duele recordar, era el amor de mi vida y va hacer siempre el amor de mi vida y estas lagrimas son de amor pero soy una mujer fuerte y voy a volver a salir adelante", dijo Sharis.

Cabe mencionar que en redes sociales Sharis ha expresado su dolor con algunas imágenes recordando a Isaías Gómez.

"Mi Prisco como me acuerdo de tus palabras y al escucharlas tu sorpresa fue que toda mi vida había pensado igual que tú. Me decías amor por qué festejar el 14 de febrero es pura mercadotecnia ( bueno decías otra palabra m....a ) Jajajajajaj".

Y lo mejor es cuando me dijiste para mi todos los días son día de el amor y la amistad los sentimientos más sinceros y bellos de la vida y así festejábamos diario con un mensaje en la mañana flores siempre en casa abrazos besos pleitos risas llanto pero siempre Juntos", son algunos de los mensajes que le escribe la famosa.

