Sharis Cid rompe el silencio sobre ser la tercera en discordía, entre Arturo Peniche y Gabriela Ortíz

Hace unos días se dio a conocer que tras 38 años de matrimonio, Arturo Peniche y su esposa Gabriela Ortíz se habían separado. "En un programa de mi amiga Mara Patricia Castañeda hice un comentario porque a veces soy tan callado que me quedo con una presión en mi alma y una presión en mi mente muy fuerte y ese día tuve que comentarlo porque la gente a veces me pregunta por Gaby y no sé qué decirles, porque ahorita Gaby y yo estamos pasando un trance complicado en nuestro matrimonio. Han habido problemas, han habido pérdidas y bueno, yo lo dije", comentó el actor en un video publicado en su canal de YouTube.

Con el tiempo se va madurando, el tiempo va pasando, las formas van cambiando, las ideas, las necesidades y a veces nos perdemos en el lado donde la pareja está muy ocupada en lo suyo y la otra pareja está muy ocupada y entonces se logra una distancia que de repente hay un silencio, muy respetuoso, pero no deja de ser silencio.

La revista TVNotas publicó en su reciente edición semanal, que Arturo Peniche se había separado de su esposa Gabriela Ortíz, supuestamente por culpa de la actriz Sharis Cid. Una presunta persona cercana al actor, contó: "hace como nueve años, Brandon, el hijo de Arturo y Gaby, conoció a su esposa Kristal, hija de Sharis Cid, y como cualquier familia empezaron a convivir los padres de ambos. De inicio sólo se veían en reuniones a las cuales Sharis acudía con su entonces pareja Isaías Gómez, pero todo cambió a raíz de la muerte de este señor, pues Sharis comenzó a refugiarse cada vez más en su hija, su nieta y su yerno (Brandon), incluidos sus consuegros Gaby y Arturo".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo con el testimonio de esta persona, Gabriela Ortíz comenzó a ver una rara cercanía y extrema confianza entre Sharis Cid y su esposo Arturo Peniche: "pues pasó un año de la muerte de su pareja y Sharis seguía sufriendo para que la apapacharan, eso a Gaby le pareció excesivo, pero no decía nada, al final eran familia". Según TVNotas la actriz poco a poco se fue metiendo en el matrimonio de Arturo y Gabriela.

Tras la publicación la actriz Sharis Cid salió a desmentir todo esto; en una entrevista con el programa Venga la Alegría manifestó: "es un tema que nos afecta a todos, ya no nos podemos quedar calladas como mujeres; hay que proteger a la mujer y la violencia contra la mujer. Basta que se me difame así. Yo no sé quién me odia tanto. Somos una familia que nos queremos y nos amamos, lo único que puedo decir es que no crean todo, esto no se va a quedar así".

Gracias a Dios es un chisme estúpido, no tiene ni pies, ni cabeza, sin fundamentos, es una vileza. Levanto la voz por todas las mujeres del mundo, porque no es justo que se siga tratando a la mujer de esta manera, es violencia contra la mujer.

Asimismo Flor Rubio informó en su canal de YouTube, haberse puesto en contacto con Arturo Peniche. "Es una mentira, personalmente hablé con Arturo Peniche sobre esta circunstancia, es una absoluta mentira. Él no está dispuesto a dar ningún tipo de declaración para desmentir una situación que es absolutamente falsa".

Durante el programa Venga la Alegría, Brandon Peniche (hijo de Arturo Peniche y Gabriela Ortíz, así como yerno de Sharis Cid), salió en defensa de sus papá: "mi papá es un caballero, es extraordinario en todo, como padre, esposo y abuelo, me molesta que porque se negó a dar una entrevista, traten de inventar cosas que hieren". Y sobre Sharis Cid dijo: