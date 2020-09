Sharis Cid supuesta causante de la separación de Arturo Peniche y su esposa

Una nueva polémica surge en el mundo del espectáculo y es sobre la separación de Arturo Peniche con su aún esposa Gabriela Ortiz, pues de acuerdo con la revista Tv Notas, Gabriela Ortiz, supuestamente está celosa de su consuegra, la actriz Sharis Cid.

Como el mismo Arturo Peniche de 58 años lo dijo con Mara Patricia Castañeda, se molestó por ciertas actitudes de su esposa Gabriela Ortiz de 59, por lo que muy indignado Arturo Peniche dejó en claro que Gabriela Ortiz, supuestamente no necesitaba de él, pero la realidad supuestamente es que Sharis Cid de 48, se fue al rancho que Arturo Peniche tenía en Guanajuato con Arturo Peniche, quien se quedó solo en ese lugar para resguardarse de la pandemia de coronavirus.

Para quienes no sabían Gabriela Ortiz se contagió de coronavirus, por lo que decidió quedarse en la Ciudad de México y le pidió a Arturo Peniche, que se quedara en el rancho que tienen en Guanajuato, pero al parecer Arturo Peniche dejó de darle prioridad a su esposa para atender a su hijo Brandon Peniche y su nuera Kristal, quienes acudieron al rancho a visitarlo, pero dentro de los invitados iba también su consuegra Sharis Cid.

De acuerdo con la fuente que conoce tanto a la familia de Arturo Peniche como Sharis Cid, ellos siempre han sido muy amigos, pero se unieron aún más cuando asesinaron a la pareja de Sharis Cid, Isaías Gómez, por lo que Gabriela Ortiz la apoyó mucho, pues siempre se expresaban el cariño que se tenían por medio de las redes sociales.

Volviendo con el supuesto disgusto de Gabriela Ortiz, se molestó cuando supo que su consuegra Sharis Cid, fue al rancho de Arturo Peniche, sabiendo que ella no estaría, lo que ocasionó el disgusto de la aún esposa de Arturo Peniche, quien según la fuente señaló que el actor es un hombre muy coqueto al igual que Sharid Cid.

Pues si Gaby se molestó mucho porque sabe de que pie cojea Sharis sabe que es coqueta, sensual, le gusta llamar la atención y también conoce el lado débil de su marido; cómo no va a voltear a ver a esta señora si es un mujeriego y de paso no estaba ahí la esposa, dijo la fuente para Tv Notas.

Por si fuera poco Sharis Cid compartió en sus historias de Instagram, como se la pasaba junto en el rancho de Arturo Peniche, donde se le miraba en traje de baño, o haciendo ejercicios en top, algo que no le parecía para nada a Gabriela Ortiz, quien se encontraba en la Ciudad de México.

Hasta el momento Sharis Cid no ha respondido a la información de Tv Notas, mucho menos Arturo Peniche, pero Arturo Peniche asegura que la relación entre ambos se vio afectada por la pandemia y ciertos tipos de actitudes de su esposa Gabriela Ortiz.

Recordemos que Arturo Peniche como se dijo en un principio se mostró indignado, porque Gabriela Ortiz, al parecer se molestaba de ciertas actitudes de Arturo Peniche, por lo que el se fastidió por tantas cosas negativas, aparentemente de parte de Gabriela Ortiz.

Estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un ch*ngón en todo, tomé la decisión de quitarme de ahí (en matrimonio), no la he vuelto a ver en mes y feria. Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras."