Sharis Cid y Gabriela Ortíz, esposa de Arturo Peniche, juntas ante el supuesto triángulo amoroso

La actriz Sharis Cid ha sido señalada como la manzana de la discordía entre Arturo Peniche y Gabriela Ortíz. Hace unos días el actor dio a conocer que tras 38 años de matrimonio, su esposa y él estaban separados. "Gaby y yo estamos pasando un trance complicado en nuestro matrimonio, han habido problemas, han habido pérdidas. Con el tiempo se va madurando, el tiempo va pasando, las formas van cambiando, las ideas, las necesidades y a veces nos perdemos en el lado donde la pareja está muy ocupada en lo suyo y la otra pareja está muy ocupada y entonces se logra una distancia que de repente hay un silencio, muy respetuoso, pero no deja de ser silencio", comentó en un video que compartió en su canal de YouTube.

Fue la revista TVNotas la que publicó una historia en la que Sharis Cid supuestamente había sido la causante de la separación entre Arturo Peniche y Gabriela Ortíz. Según una persona cercana a los involucrados, tras la muerte de su novio Isaías Gómez, Sharis comenzó a refugiarse cada vez más en su hija Kristal, su nieta y su yerno Brandon Peniche, así como con sus consuegros Gabriela y Arturo.

Sharis Cid pasó unos días del confinamiento ante la pandemia del Coronavirus, en casa de Arturo Peniche y de su esposa, siendo aquí donde presuntamente Gabriela Ortíz comenzó a ver una rara cercanía y extrema confianza entre Sharis y su esposo.

Sharis Cid y la esposa de Arturo Peniche, más unidas que nunca

Todos los involucrados se han encargado de desmentir este supuesto triángulo amoroso. Por ejemplo, Brandon Peniche (hijo de Arturo Peniche y Gabriela Ortíz) compartió este fin de semana en las stories de su cuenta en Instagram, un video donde podemos ver a su suegra Sharis Cid y a su mamá, jugando con su hija Alessia, fruto de su matrimonio con Kristal Cid (hija de Sharis).

En el video se escucha decir a Brandon Peniche: "miren nada más, disfrutando de sus abuelitas". En las imágenes Gabriela Ortíz y Sharis Cid están acostadas en el suelo jugando con su hermosa nieta.

Asimismo Sharis Cid compartió en las stories de su cuenta en Instagram, una serie de videos donde vemos al actor Arturo Peniche cocinando. De acuerdo con la descripción de la actriz, estos videos los grabó cuando estuvo en la casa de sus consuegros, en el tiempo de cuarentena, demostrando que entre ellos solo hay una respetuosa relación de amistad y familiar. "Gracias por aceptarme aquí en esta cuarentena" dice Sharis, a lo que su consuegro le responde: "sabes que es tu casa y será tu casa toda la vida.

En estos videos Sharis Cid le dice "te amo" a Arturo Peniche y él a ella, lo que causó controversia en redes sociales. Sin embargo, la actriz señaló que no se trató de un coqueteo, sino de unas palabras de agradecimiento. "Por esto han hecho tanto daño, no lo puedo creer, si las que no son mis seguidoras no saben lo que es agradecer, decir 'te amo' a tu familia y hacer un piropo con respeto, es su problema, no el mío".

Sharis Cid pidió un alto a la violencia contra las mujeres

La semana pasada Sharis Cid salió a desmentir lo publicado por TVNotas. En una entrevista con el programa Venga la Alegría manifestó: "es un tema que nos afecta a todos, ya no nos podemos quedar calladas como mujeres; hay que proteger a la mujer y la violencia contra la mujer. Basta que se me difame así. Yo no sé quién me odia tanto. Somos una familia que nos queremos y nos amamos, lo único que puedo decir es que no crean todo, esto no se va a quedar así".