Sharon Fonseca, la pareja de Gianluca Vacchi, es criticada por enseñar desnuda su embarazo

México. La modelo Sharon Fonseca, pareja de Gianluca Vacchi, posa completamente desnuda y presume su embarazo y con ello provoca distintos comentarios en las redes sociales. Mientras que unos internautas la felicitan por su estado, otros arremeten en contra de ella por exhibirse de esa manera.

Sharon Fonseca, quien espera un hijo del empresario italiano Gianluca Vacchi, es objeto de críticas buenas y malas en redes sociales porque decidió mostrarse sin ropa para mostrar su avanzado embarazo y hasta el momento ninguno de los dos ha respondido a ninguno.

Que desesperación por llamar la atención”, "Me pregunto por qué se tienen que desnudar", "No me parece que exhiban su desnudez sin ningún pudor, aunque el embarazo es lo más bonito" y "Ante todo, pudor y amor propio...", son algunos de los comentarios que internautas hacen a Sharon.