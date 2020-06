Sharon Stone queda inconsciente al ser impactada por un rayo en su casa

Estados Unidos.- La actriz estadounidense Sharon Stone, de 62 años, quedó inconsciente por unos instantes tras ser impactada por un rayo mientras se encontraba al interior de su casa.

La reconocida actriz, en entrevista con Brett Goldstein, detalló el momento en el que el impacto se produjo después de que abriera el grifo para llenar su plancha con agua.

Después, recordó que tras el impacto salió volando y se golpeó con su nevera, lo cual hizo que perdiera el conocimiento por unos momentos.

Su madre, Dorothy, estaba en casa mientras ocurrió esto, por lo que de inmediato la llevó a un hospital cercano a la zona de Beverly Hills, en donde los médicos lograron atenderla con éxito.

Yo estaba inconsciente y ella me golpeó la cara hasta que me trajo de vuelta. Estaba en un estado tan alterado que no lo puedo explicar. Lo veía todo muy brillante. Ella me metió en el coche y me llevó al hospital. El electrocardiograma mostró que todavía quedaba energía eléctrica en mi cuerpo. Fue una locura", continuó.