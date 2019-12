Sharon Stone recibe disculpas por Bumble tras ser bloqueada

Un portavoz de Bumble dijo en un comunicado el lunes que el perfil de Stone ha sido restaurado después de que fue bloqueado "por error". La actriz ganadora del Globo de Oro de 61 años dijo en Twitter el día anterior que Bumble cerró su cuenta y preguntó: “¿Seré yo excluyente? No me excluyas de la colmena ".

Bumble se disculpó por la confusión, pero pensó que los usuarios podrían haber visto el perfil de Stone como falso porque no había verificación.

"Siendo el ícono que es, podemos entender cómo muchos de nuestros usuarios consideraron que era demasiado bueno para ser verdad una vez que notaron que su perfil no estaba verificado con foto", dijo el comunicado. "La verificación de fotos es solo una de las muchas formas de conectarse con confianza en Bumble".

Bumble extendió una oferta para alojar a Stone durante unas horas de preparación de perfil en su sede en Austin, Texas.

Stone es mejor conocida por protagonizar el drama de 1992 "Instinto básico" y la película de crimen de 1995 "Casino". Se ha casado dos veces, la primera con el productor Michael Greenburg y luego con el periodista Phil Bronstein, de quien se divorció en 2004.

