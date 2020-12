Sharon Stone reveló que aceptaría trabajar con Joe Biden en la Casa Blanca

Estados Unidos.- La famosa actriz Sharon Stone, incursionará al mundo de la política, pues aseguró que formará parte del equipo de transición del presiente electo Joe Biden, aunque aun desconoce cual será su cargo en la Casa Blanca.

Sharon Stone, de 62 años de edad, dijo en entrevista para Extra!, que ya en otras ocasiones había sido invitada a participar en la política, sin embargo, pero que nunca le propusieron un cargo que verdaderamente sintiera que “los mecanismos burocráticos”, la atarían de manos.

A lo largo de mi carrera me propusieron muchas veces algún cargo, pero hasta ahora nunca se trató de un puesto en el que yo no sintiera que los mecanismos burocráticos iban a atarme las manos. Pero si me ofrecieran un trabajo en la administración pública que me permitiera ayudar y hacer cosas, lo aceptaría, explicó Stone