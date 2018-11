Shawn Mendes con mucha presión por demostrar que no es gay

El reconocido cantautor (e ídolo juvenil del momento) Shawn Mendes, ha dado de que hablar por sus declaraciones a la revista Rolling Stone, en donde admitió que le agobia muchísimo la atención que genera su vida privada.

Shawn Mendes, de 20 años de edad, aseguró a la publicación lo difícil que resulta para las figuras públicas llenar cualquier clase de expectativas de sus audiencias: “esa presión en mi día a día es algo que me afecta muchísimo, siento que debe demostrar que no soy gay apareciendo con una novia, lo que me enfada mucho con el mundo y conmigo mismo".

Aunque en mi mente sé que no hay nada malo en serlo, aún hay una parte de mí que piensa así, y la odio.

En la entrevista en la revista Rolling Stone, titulada "Confesiones de un Neurótico Ídolo Pop", Shawn Mendes también aseguró que este hecho le ha causado mucha ansiedad desde hace más de cinco años, pues tiene que constantemente callar rumores que no son verdad.

El año pasado las mofas y burlas llegaron a tal punto que no pudo soportarlo más y Shawn Mendes, decidió salir al paso de ellas a través de su cuenta de Snapchat, aclarando que era heterosexual:

En aquel momento pensaba: 'Lo peor es que encima tienes suerte de que no sea gay y me sienta aterrado solo de pensar en hacerlo público'. Eso es algo que mata, así de delicado es este tema. ¿Les gustan mis canciones? ¿Les gusto yo? Entonces qué importa si soy gay.

Shawn Mendes en la pasada entrega de los American Music Awards 2018. Foto: AP

Una de las últimas chicas con quien se le relacionó fue Hailey Baldwin, la actual esposa de Justin Bieber. Los dos acudieron juntos a la gala del Met un mes antes de que la modelo se comprometiera con su ahora marido, pese a lo cual él no tiene muy claro que lo suyo pudiera llegar a considerarse un noviazgo como tal.