Shawn Mendes, ¿cuáles son las canciones más famosas del ex novio de Camila Cabello?

El joven cantante, compositor y modelo canadiense Shawn Mendes, dio a conocer su talento artístico, cuando comenzó a publicar diversos covers en la desaparecida plataforma digital Vine. Su vida dio un cambió radical, tras llamar la atención del gerente artístico Andrew Gertler y del jefe de A&R de Island Records, Ziggy Chareton.

Desde entonces, ha lanzado cuatro álbumes de estudio, realizado cinco tours mundiales y ganado varios premios. Durante su carrera musical, ha lanzado canciones que se han apoderado de los primeros lugares en los principales charts, como Billboard Hot 100.

A continuación, te compartimos las canciones más famosas de Shawn Mendes, entre estas, "Señorita", a dueto con su ex novia, la cantautora cubana-estadounidense Camila Cabello (ex integrante del grupo Fifth Harmony).

"Stitches"

Se trata de su primer single más exitoso, incluido en su primer álbum de estudio, "Handwritten". La canción trata de desamor y del dolor emocional de una ruptura; en el vídeo, un Shawn Mendes malherido, lucha consigo mismo y sus impulsos.

"Something big"

Esta canción fue dada a conocer unos meses antes de "Stitches", sin embargo, tuvo gran éxito tras el lanzamiento del álbum "Handwritten". Con este tema, el cantautor se muestra más alegre.

"Treat you better"

Sencillo principal del álbum "Illuminate", el cual aborda una situación de maltrato hacia la mujer. En el audiovisual, una adolescente es maltratada por su novio. Shawn Mendes busca conquistarla, sin comprender por qué prefiere estar en una situación así. En la parte final del video, aparece el número de teléfono de protección a las víctimas de violencia de género en Estados Unidos.

"Mercy"

Esta balada tiene dos lados: el profundo amor por alguien y la obsesión de las personas con el trabajo que hacen para ganarse la vida, que los consume tanto que a veces solo quieren suplicar piedad.

"In my blood"

Primer sencillo de su tercer álbum homónimo; trata del proceso de superación de las personas que sufren ansiedad.

"Youth"

Shawn Mendes dio con esta canción, un himno a la juventud y a la necesidad de rebelarse contra las adversidades. Asimismo, habla sobre el odio que generan los atentados terroristas, como los que tuvieron lugar en Londres, Inglaterra, en junio de 2017, época en la que el cantautor estuvo por allí.

"Señorita"

Canción lanzada en la versión deluxe de su álbum homónimo, una colaboración que lanzó con su ex novia Camila Cabello. Obtuvo un gran recibimiento comercial, alcanzando el #1 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, así como en otros 35 países, incluyendo Australia, Canadá y Reino Unido.

"Wonder"

Es el primer sencillo de su cuarto álbum de estudio que lleva el mismo nombre, una balada poderosa, en la que el intérprete habla sobre la masculinidad tóxica, diciendo: "me pregunto, cuando lloro en mis manos, estoy condicionado a sentir que me hace menos hombre".