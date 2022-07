Shawn Mendes, ¿en qué países ha cancelado su gira "Wonder: The World Tour"?

El cantante y compositor canadiense Shawn Mendes, de 23 años de edad, informó a sus miles de seguidores, la cancelación del resto de las fechas del "Wonder: The World Tour" (2022-2023) en Norteamérica, Europa y el Reino Unido, esto debido a unos problemas de salud mental.

Hace unas semanas, el ex novio de la cantante Camila Cabello, tuvo que posponer varios conciertos, "ya que no estaba totalmente preparado para el costo que me costaría volver a la carretera", expresó en un comunicado que publicó en sus redes sociales. Shawn Mendes comenzó su gira mundial, emocionado de finalmente volver a tocar en vivo, después de un largo descanso debido a la pandemia.

Sin embargo, no estaba preparado para lo difícil que sería estar de gira después de ese tiempo fuera.

Después de hablar más con mi equipo y trabajar con un grupo increíble de profesionales de la salud, ha quedado más claro que necesito tomarme el tiempo que nunca me tomé personalmente, para ponerme a tierra y volver más fuerte.

Desafortunadamente, Shawn Mendes se vio en la necesidad de cancelar el resto de las fechas de la gira. "Teníamos la esperanza de que podría continuar con el resto de las fechas después de un tiempo libre muy necesario, pero en este momento tengo que poner mi salud como primera prioridad".

¿En qué países, Shawn Mendes canceló su gira "Wonder"?

Canadá

Toronto

Montreal

Estados Unidos

Boston, Massachusetts

Louisville, Kentucky

Brooklyn, Nueva York

Glendale, Arizona

Los Ángeles, California

San José, California

Las Vegas, Nevada

Oakland, California

San Diego, California

Salt Lake City, Utah

Denver, Colorado

Kansas City, Misuri

Oklahoma City, Oklahoma

El Paso, Texas

Dallas, Texas

Austin, Texas

Houston, Texas

Jacksonville, Florida

Miami, Florida

Tampa, Florida

Orlando, Florida

Atlanta, Georgia

Charleston, Carolina del Sur

Columbus, Ohio

Nashville, Tennessee

Grand Rapids, Michigan

Detroit, Michigan

Indianápolis, Indiana

Newark, Nueva Jersey

Europa

Bolonia, Italia

Milán, Italia

Burdeos, Francia

Madrid, España

Barcelona, España

Bilbao, España

Lisboa, Portugal

Múnich, Alemania

Budapest, Hungría

Cracovia, Polonia

Praga, República Checa

Viena, Austria

Zúrich, Suiza

París, Francia

Mannheim, Alemania

Colonia, Alemania

Berlín, Alemania

Hamburgo, Alemania

Oslo, Noruega

Estocolmo, Suecia

Copenhague, Dinamarca

Ámsterdam, Países Bajos

Amberes, Bélgica

Róterdam, Países Bajos

Dublín, Irlanda

Reino Unido

Londres

Birmingham

Manchester

Glasgow

Sheffield

Con respecto a la cancelación de su gira mundial, Shawn Mendes dejó muy en claro a sus seguidores, que seguirá creando música.

"Esto no significa que no haré música nueva, y no puedo esperar a verlos de gira en el futuro, sé que todos ustedes han estado esperando tanto tiempo para ver estos programas, me rompe el corazón decirles esto, pero les prometo que volveré tan pronto como me haya tomado el tiempo adecuado para sanar. Los amo a todos y muchas gracias a todos por apoyarme y acompañarme en este viaje".

Te recomendamos leer:

"Wonder: The World Tour", fue la quinta gira mundial de conciertos de Shawn Mendes, en la cual promocionó su cuarto álbum de estudio "Wonder".