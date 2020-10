Shawn Mendes revela que su música está inspirada en Camila Cabello

Shawn Mendes de 22 años de edad demostró que el amor que le tiene a su novia Camila Cabello de 23 años, sigue siendo demasiado grande y el cantante originario de Canadá se lo demostró por medio de su nuevo documental Shawn Mendes: "In Wonder", el cual se estrenara en Netflix muy pronto, pues es ahí donde le asegura que todas las canciones que ha escrito últimamente se tratan de ella.

En YouTube circula el trailer Shawn Mendes: In Wonder y se puede ver un avance de como es un día en la vida de Shawn Mendes de gira o creando nueva música, pero lo que más sorprendió a todos fue ver a Camila Cabello al final, mientras Shawn Mendes narra la vez en que le confesó a Camila Cabello que la música que ha escrito trata sobre ella, algo que la chica de origen cubano no sabía en lo absoluto.

Ponen mi canción y le digo "Habla de ti. Igual que todas las demás", y ella: "¿Cómo?", Que todas mis canciones hablan de ti", dice Shawn Mendes al finalizar el tráiler del video el cual cuenta con más de 2 mil reproducciones y varios comentarios de todo tipo, ya que muchos desean ver con ansias dicho proyecto.

"Este es un cantante espectacular y muy conmovedor para la música que he escuchado últimamente, lo vi por primera vez en la canción que hizo con Camila en “señorita” y por ahora veo que se va aparecer en Netflix", "Orgullo es poco lo que siento en este momento, me pone sentimental ver como haz crecido", "Voy a necesitar una caja entera de pañuelos Kleenex cuando vea este documental", le escriben a Shawn Mendes por el tráiler.

Para quienes no conocen mucho de esta bella pareja, se conocieron en 2014 cuando Shawn Mendes y Camila Cabello abrían los conciertos del también cantante Austin Mahone, en ese año, por lo que poco a poco se fueron conociendo, aunque Camila Cabello confesó que su ahora novio era muy reservado, pues siempre estaba pegado a su guitarra, por lo que Camila Cabello siempre quiso hablar con él.

Por si fuera Camila Cabello dijo en una entrevista del pasado que en más de una ocasión se acercó demasiado a Shawn Mendes para tener un tipo de respuesta amorosa de parte del cantante cuando estos aún estaban en la gira de Austin Mahone, pero la carrera de su novio apenas iba comenzando, por lo que parecía algo imposible que entre ambos se confesaran dicho amor el cual estuvo lleno de especulaciones por parte de la prensa, quienes los vieron juntos en todo momento.

Cuando la pareja fue captada por primera vez dándose un beso, por lo que sus fans de inmediato se volvieron locos por la relación que hoy en día es una de las más unidas del medio de la farándula en Hollywood, pues basta con verlos un momento para ver el gran amor que hay entre los dos jóvenes, quienes son muy queridos en la industria musical.

Shawn Mendes le dedica toda su música a Camila Cabello/Instagram

Recordemos que uno de los temas más románticos de la carrera de estos cantantes fue el tema Señorita, en 2019 donde todo mundo quedó maravillado por la química entre ambos artistas, quienes decidieron realizar un performance en los MTV Awards, donde el público pensó que al final del tema se darían un beso.

Recordemos que la carrera de Shawn Mendes ha estado llena de éxitos desde que inició y jamás ha estado en vuelto en un tipo de drama como otros artistas juveniles de su edad, a quienes les ganó la fama e hicieron muchas cosas negativas que perjudicaron su carrera tal es el caso de Justin Bieber a quien no le fue del todo bien hace unos años.

Mientras tanto Camila Cabello si ha estado en el ojo del huracán por diversos problemas uno de los más sonados fue cuando abandonó la agrupación Fifth Harmony en 2016 pues ella quiso levantar su carrera como solista, pero a sus excompañeras no les gustó del todo la decisión que tomó.