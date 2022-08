"She Hulk", todo lo que debes saber de la serie de Disney+

Esta superheroína, que aparece en las historietas producidas pro Marvel Comics, fue creada por Stan Lee y John Buscema . Su primera aparición ocurrió en febrero de 1980, en la historieta "Savage She Hulk #1" .

A continuación, te compartimos todo lo que debes saber sobre "She-Hulk: defensora de héroes" . Creada por Jessica Gao, está ambientada en el Universo cinematográfico de Marvel (UCM), compartiendo continuidad con las películas de la franquicia. Fue producida por Marvel Studios y con un estreno exclusivo en la plataforma de streaming Disney+ (propiedad de The Walt Disney Company).

El empoderamiento se hace presente una vez más en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) , con el estreno de la miniserie "She-Hulk: defensora de héroes" , donde se demuestra que las mujeres pueden ser lo que ellas deseen. En el caso de Jennifer Walters, no solo es una reconocida abogada, sino también una superheroína verde de más de dos metros de estatura.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.