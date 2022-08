Shea Couleé, la primera drag queen que se une al Universo Cinematográfico de Marvel

Emocionada de salir pavoneándome del Werkroom directamente al universo cinematográfico de Marvel. ¡Las palabras no pueden expresar lo emocionada que estoy de ser parte de este increíble proyecto! ¡La actuación fue mi primer amor y estoy encantada de volver a hacerlo de una manera tan grande!", externó la artista.

La artista estadounidense se ha unido al MCU para formar parte de la serie Ironheart , próxima a estrenarse, en un personaje que hasta el momento no ha sido revelado, según informaron diversos sitios como Variety y Deadline.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.