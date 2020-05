Sherlyn anuncia el nacimiento de su primogénito André

La actriz Sherlyn compartió una maravillosa noticia en sus redes sociales, ¡su hijo André ya nació! "Ya está aquí mi hijo", expresó en un video que publicó en su fee de Instagram.

Cabe mencionar que este video lo grabó Sherlyn una noche antes de ir al hospital, ya que la hora para el nacimiento de su hijo se estaba llegando. "Este video se los grabó la noche antes de irme al hospital, estoy muy feliz, nerviosa y emocionada de esta etapa que viene y antes de irme a dormir, quiero darles las gracias porque este embarazo ha sido todo lo maravilloso que ha sido en gran parte por el apoyo, la atención, los consejos que han tenido para conmigo y con André".

Por el momento la actriz no ha compartido una fotografía de su primogénito en redes sociales, "gracias porque me he sentido parte de sus historias, porque sé que son parte de la mía, que han compartido sus testimonios conmigo".

Al final de su video Sherlyn comparte este mensaje a todas las mujeres:

Los sueños hay que ir y perseguirlos, independientemente si está de la forma bien vista o correcta.

"Espero que me sigan acompañando en este proceso mágico que se viene, que es la etapa de ver crecer a este ser maravilloso que es nuestro bebé, los quiero cerquita de mí todo el tiempo".

¡Muchas felicidades a Sherlyn y bienvenido a esta vida André!

