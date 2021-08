Sherlyn, de Los Mochis, Sinaloa gana La Voz México 2021

Ciudad de México.- Solo 8 participantes de 156 que integraron los equipos de María José, Edith Márquez, Miguel Bosé y Jesús Navarro alcanzaron la meta de llegar a la final de La voz México 2021.

La noche de este miércoles llegó a su desenlace el reality de canto de Azteca Uno, donde la ganadora fue la joven de Los Mochis, Sinaloa, Sherlyn Sánchez.

Sobre el escenario

Ale Soto con No tengo nada (I have nothing) y Arturo de la Fuente con When a man loves a woman, ambos del equipo de María José, fueron los encargados de abrir el último programa de la temporada.

Posteriormente seguiría el turno de los miembros del equipo de Miguel Bosé: Kike Aristi interpretó Ángel, mientras que Vida puso voz a Quédate conmigo.

Ya hacia el final de la primera ronda, la cual solo mantendría a uno de cada equipo en competencia, continuaron Azucena del Toro con Cómo sufro y Sherlyn Sánchez con El toro relajado, representando al equipo de Edith Márquez.

Finalmente, Sumiko con The power of love y Aranza con I’m telling you, ambas del equipo de Jesús Navarro, subieron al escenario.

Además, los participantes realizaron duetos con sus coaches: María José cantó Stand by me junto a su equipo, Miguél Bosé hizo lo propio con Los chicos no lloran, Edith Márquez al lado de sus concursantes interpretaron Dejémoslo así, y Adicto a ti se oyó en voz de Jesús Navarro y sus elegidas.

Así llegaría la última decisión de los coaches: quién representaría a cada equipo y se sometería así a la votación del público para alzarse como el campeón de esta edición.

Arturo del equipo de María José, Arantza del grupo de Jesús Navarro, Sherlyn de Edith Márquez y Kike de Miguel Bosé fueron los seleccionados.

Última instancia

Con las emociones a tope, los cuatro finalistas volvieron a interpretar el tema que hizo girar las sillas de los coaches en la etapa de las audiciones.

Arturo de la Fuente subió al escenario con When a was your man y el siguiente fue Kike Aristi con Always. La sinaloense Sherlyn llegó con Culpable e inocente, y Arantza lo hizo con Man in the mirror.

Finalmente, Sherlyn Sánchez, quien además era una de las más pequeñas del reality con 16 años, se alzó como la triunfadora gracias al voto del público.

Leer más: Alejandro Fernández pide con mucha fe que Vicente Fernández regrese a su rancho

Talento

Con solo 16 años de edad, Sherlyn Sánchez de Sinaloa se robó el corazón de su coach Edith Márquez, así como del resto del panel. El enorme talento para encarar cada tema a su corta edad fue el voto de confianza de la cantante.