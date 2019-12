Sherlyn explica el método que utilizó para quedar embarazada

Sherlyn sorprendió no solo a sus fans sino a todo el mundo del espectáculo en nuestro país (incluidos sus ex novios), al dar a conocer su embarazo. La actriz estuvo en el programa radiofónico de Javier Poza, donde contó detalles del tratamiento de inseminación que usó para poder convertirse en madre, tratamiento que llevó a cabo en Nueva York ya que en México no hay un banco de semen.

La carismática actriz detalló que escogió los mejores genes para su hijo o hija. "Fui a seleccionarlo con el mejor IQ que le podía seleccionar, el donante fui a seleccionarlo con la mejor línea de genes que podía tener, en el que no hubiera ni diabetes, ni cáncer, ni enfermedades congénitas, ni estas que se heredan".

La inseminación es con tus óvulos y con el esperma del donante, si pega padrísimo y si no lo intentas otra vez, en este caso no hubo necesidad, fue a la primera.

Sherlyn contó a Javier Poza el porqué decidió tener un hijo sin la necesidad de estar en una relación amorosa. "Yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que el amor o el tema de pareja no siempre sale como uno espera y el ser mamá era algo que no quería postergar más.

No quería dejar ese espacio como nos pasa a muchas mujeres, de decir 'no encontré a la persona y me privo de ser mamá’.

"Yo me sentía en un momento tan lista, tengo tanto amor que dar, estoy en tanta plenitud que dije 'no vamos a dejar la felicidad en manos de alguien más'".

La actriz asimismo señaló que el término "madre soltera" no le agrada. "Me choca decir mamá soltera, porque eres o una mamá valiente o responsable, y eres una mamá y punto. El sumarle el mamá soltera, es un adjetivo que le quiero quitar, por eso les ponía ayer 'soy mamá'".

Me maravilla muchísimo el proceso, te hace sentir súper poderosa, como mujer el poder crear una vida, estar a total disposición de este nuevo ser que viene.

"Es el proceso más animal que me ha tocado vivir, te vas descubriendo diferente, el cuerpo se va modificando, un día amaneces y ya no hay cintura", manifestó.