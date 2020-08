Sherlyn habla de su experiencia con la lactancia y comparte consejos a otras mamás

Sherlyn compartió un par de fotografías en su feed de Instagram amamantando a su hijo André, expresando lo importante que se ha convertido la lactancia en su etapa como mamá. La actriz contó que aunque el vínculo que ha formado con su primogénito es muy especial, al principio el amamantarlo no fue nada fácil. En su post mencionó que su asesora de lactancia y el pediatra de su bebé fueron piezas claves para confiar en que iba a poder alimentar a su hijo.

En una de las fotos donde Sherlyn amamanta a su hijo André comentó: "mi lactancia comenzó como inician las cosas que valen la pena, con un poco de miedo y con mucho amor, André nació de 2.5 kg y 51 cm, como mamá lo que más deseas es que tu bebé este sano y fuerte, André no tenía muy buena succión, no les diré que fue fácil hubo momentos de desesperación, moretones y heridas, afortunadamente tuve ayuda, mi mamá, mi asesora de lactancia y el pediatra de André, que confiaron en mí y en mi cuerpo y me hicieron tener confianza en que si podía".

Hoy después de 10 semanas de lactancia les puedo decir que ha valido la pena, André mide 62 cm y pesa 5.5 kg y su salud es perfecta, yo les puedo decir que la lactancia es maravillosa, un vínculo hermoso entre mamá e hijo, es el amor hecho alimento.

Sherlyn suele compartir adorables fotografías junto a su bebé André en sus redes sociales. Foto: Instagram @sherlyny

En otro de sus post con respecto a su etapa de amamantar a su primogénito, la actriz Sherlyn compartió varias recomendaciones por parte de la OMS y el UNICEF, para que las madres puedan iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva durante seis meses:

Que la lactancia se inicie en la primera hora de vida.

Que el lactante solo reciba leche materna, sin ningún otro alimento ni bebida, ni siquiera agua.

Que la lactancia se haga a demanda, es decir, con la frecuencia que quiera el niño, tanto de día como de noche.

La actriz Sherlyn se convirtió en mamá en mayo pasado. Foto: Instagram @sherlyny

Asimismo Sherlyn compartió algunos datos curiosos sobre la lactancia materna:

La leche materna tiene más del 80% de agua, especialmente la primera leche que el bebé consume en cada amamantada.

La succión del bebé es un proceso aprendido dentro del útero materno, es decir, cuando los bebés nacen ya saben succionar.

Las madres en periodo de lactancia deberían beber al menos dos litros diarios de líquidos o incluso más.

Dar el pecho no tiene por qué doler, ni producir molestia alguna si se realiza correctamente.

Para despertar al bebé cuando se duerme mientras se le da pecho, resulta muy efectivo rascarle la planta de los pies para despertarlo.

Se ha demostrado que cuando la madre consume cafeína, ésta aparece rápidamente en la leche materna, especialmente a la hora u hora y media de ingerida, provocando síntomas como insomnio, nerviosismo e irritabilidad al bebé.

Alimentos como la cebolla, ajo, alcachofa, cítricos y coliflor pueden alterar y cambiar el sabor de la leche, provocando el rechazo del bebé al tomarla.

La mayoría de fármacos no causa ningún problema al bebé durante este periodo.

La saliva del niño contiene sustancias antibióticas y protege el pezón de las irritaciones.

La mayoría de las enfermedades comunes, como la gripe o la diarrea, no pueden transmitirse a través de la leche materna.

La producción de leche supone un gasto energético para el organismo de la madre ayudando a la pérdida de peso.

Sherlyn formó un especial vínculo con su hijo gracias a la lactancia materna. Foto: Instagram @sherlyny

En sus redes sociales Sherlyn ha compartido con sus seguidores cómo ha estado viviendo su maternidad. De igual manera ha publicado muchas adorables fotografías junto a su hijo André con amorosos mensajes como este: "y tu vida André será maravillosa, Dios te lleva de la mano, en una aventura llena de amor, sonrisas, viajes, de gente bonita, tus amigos te acompañaran y nosotros estaremos aquí para contenerte y verte crecer, no importa que tan grande estés siempre serás mi bebé".

En diciembre pasado Sherlyn contó detalles del tratamiento de inseminación que usó para poder convertirse en madre, tratamiento que llevó a cabo en Nueva York ya que en México no hay un banco de semen. La carismática actriz detalló que escogió los mejores genes para su hijo. "Fui a seleccionarlo con el mejor IQ que le podía seleccionar, el donante fui a seleccionarlo con la mejor línea de genes que podía tener, en el que no hubiera ni diabetes, ni cáncer, ni enfermedades congénitas, ni estas que se heredan".

La inseminación es con tus óvulos y con el esperma del donante, si pega padrísimo y si no lo intentas otra vez, en este caso no hubo necesidad, fue a la primera.

Sherlyn contó a Javier Poza en su programa de radio el porqué decidió tener un hijo sin la necesidad de estar en una relación amorosa. "Yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que el amor o el tema de pareja no siempre sale como uno espera y el ser mamá era algo que no quería postergar más. No quería dejar ese espacio como nos pasa a muchas mujeres, de decir 'no encontré a la persona y me privo de ser mamá'. Yo me sentía en un momento tan lista, tengo tanto amor que dar, estoy en tanta plenitud que dije: 'no vamos a dejar la felicidad en manos de alguien más'".

