Sherlyn habla pestes de Andrea Legarreta por hablar de ella y su pasada relación

Sherlyn de 34 años vuelve a estar en el ojo del huracán una vez más, esto después de que Jorge Clarividente quien hace unos meses la acusó de hacer brujería junto con la actriz Geraldine Bazán, dijo que la actriz le confesó hace tiempo que no soporta a Andrea Legarreta.

Para los que no saben Jorge Clarividente es un famoso brujo de la Ciudad de México de quien la mayoría de sus clientes han sido artistas, entre ellos Sherlyn, con quien tenía una buena amistad, pero todo se terminó cuando supuestamente la actriz lo mandó a golpear, pues no quería que Jorge Clarividente revelara el nombre del padre de su hijo, pues como todos saben Sherlyn prefirió quedarse callada en cuanto a la paternidad de su bebé recién nacido.

Ahora Jorge Clarividente reveló para Tv Notas que un día Sherlyn le habló por teléfono para informarle que Andrea Legarreta era una mujer loca, esto después de que Sherlyn se enteró de que la conductora de Hoy, hablara de ella y de quien fuera su expareja José Luis, de Río Roma algo que molestó demasiado a la actriz quien se le fue con todo.

"Lo que te quería enseñar es lo perra que se porta Andrea Legarreta ¡Qué cosa!", dice uno de los textuales que mostró Jorge Clarividente de Sherlyn a quien consideró una de sus amigas más intimas, pero como se dijo en un principio ambos no se pueden ni ver, lo que causó que Jorge Clarividente mostrara los audios para Tv Notas.

Por si fuera poco el reconocido brujo aseguró que Sherlyn le pidió hacer un trabajo de magia para que le fuera mal a Andrea Legarreta, pero el de inmediato se negó, ya que considera que la conductora de Hoy es una mujer de mucha luz que no tiene que ver nada con el mundo de la magia, por lo que dejó en claro que Sherlyn es una mujer que le gusta combatir los problemas con magia.

Primero me reí y luego me negué, le dije que no, porque yo ayudo a la gente a abrir caminos, no a quitarles el pan de cada día por gusto, no cumplo caprichos, comentó Jorge Clarividente para Tv Notas.