Sherlyn herida y agobiada ante la filtración de unos audios suyos

La vida privada de Sherlyn fue expuesta ante la filtración de unos audios donde cuenta los motivos que la llevaron a terminar su relación amorosa con el periodista Francisco Zea y posteriormente con el cantante José Luis del duo Río Roma.

En el programa Suelta la Sopa de la cadena Telemundo, Luis Alfonso Borrego aseguró haberse comunicado con la actriz, quien le expresó: "mira Lucho, yo no me siento agobiada, me siento herida en mi condición de mujer porque se está exponiendo mi vida íntima". Asimismo Sherlyn le confirmó la veracidad de los audios, señalando que se sentía decepcionada, ya que confió en quienes no debía.

En las stories de su perfil de Instagram, Sherlyn (quien se encuentra en Perú con la puesta en escena "Las Arpías") manifestó al respecto:

Al rato voy a platicar con ustedes de algo que pasó hoy, pero al rato porque tampoco es tan importante y también qué hueva andar aclarando tanta cosa.

¿Qué decía Sherlyn en los polémicos audios?

La actriz señala que fueron juguetes sexuales y un paquete de condones las razones por las que terminó su relación con el cantante José Luis Ortega, dejando entrever una infidelidad por parte del vocalista del grupo Río Roma.

En lo que respecta a su ruptura con el periodista de Imagen Televisión, Francisco Zea, aseguró que terminó con él “por sexting” y desconfianza, ya que le encontró "fotografías pornográficas" en su celular.

"Nada de lo que se dice en esos audios es mentira, todo lo que yo dije es verdad", manifestó Sherlyn a Luis Alfonso Borrego.