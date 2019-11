Sherlyn manda advertencia a la persona que filtró sus audios

Sherlyn dio a conocer que no se quedará de brazos cruzados luego de que se filtraran una conversación de WhatsApp que tuvo con una persona de su confianza, donde cuenta los motivos de su ruptura con el periodista Francisco Zea y posteriormente con el integrante de Río Roma, José Luis Ortega.

La actriz manifestó ante las cámaras del Programa Hoy que su oficina legal ya tomó cartas en el asunto. "Por supuesto que sé quién fue y pues bueno, ya la parte legal hará lo suyo, pero yo tampoco me desgasto a eso, para eso está el equipo de gente que trabaja conmigo y yo me dedico a hacer lo que más me apasiona y lo que sí me gusta".

Ante lo vivido, Sherlyn señaló que no cambiará su forma de ser ni de comunicarse en las distintas plataformas digitales. "No tengo por qué, al final no está en ti dejar de comunicarte en la forma en que te comunicas, está en la otra persona no ser traicionero, no ser un vendido y valorar las amistades más que 3 mil pesos que te puedan pagar".

En dichos audios menciona que fueron juguetes sexuales y un paquete de condones las razones por las que terminó su relación con el cantante José Luis Ortega, dejando entrever una infidelidad por parte del vocalista del grupo Río Roma.

En lo que respecta a su ruptura con el periodista de Imagen Televisión, Francisco Zea, aseguró que terminó con él “por sexting” y desconfianza, ya que le encontró "fotografías pornográficas" en su celular.