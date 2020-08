Sherlyn mintió sobre su embarazo, asegura el vidente Jorge Clarividente, quien la denuncia por amenazas

México. La actriz mexicana Sherlyn es denunciada por Jorge Clarividente, ante amenazas; "Le voy a quitar la máscara, además, mintió sobre su embarazo", asegura él al programa de televisión "Ventaneando", además menciona que ella habría mandado a unas personas a golpearlo, pero también refiere que mintió respecto a que tuvo a su hijo por inseminación artificial y él es quien la ayudó a que se embarazara.

Jorge Clarividente da a conocer que interpuso una demanda en contra de Sherlyn debido a que nuevamente volvió a amenazarlo a él y a sus hijos , y no está dispuesto a permitírselo. "Vengo a pedir un examen psicológico, lo está pidiendo la Fiscalía. Vengo sobre todo a ampliar la demanda porque tengo nuevas amenazas por parte de la señora (Sherlyn)", expresa Jorge Clarividente.

Jorge, quien es de oficio vidente, hace público que su integridad ya se ha visto afectada, ya que Sherlyn lo ha amenazado en repetidas ocasiones, una de ellas a través del teléfono y otras por medio de redes sociales. "Eso no lo voy a permitir. Lo que quiera la señora, siempre se lo dije, lo podemos arreglar mutuamente, platicando, por llamada. Se me afectó mi integridad personal, ya me golpearon", comenta.

El pleito mediático entre Sherlyn y Jorge Clarividente habría comenzado a principios del 2020, cuando él aseguró que ella lo había buscado para practicarle trabajos de brujería. Además, él también manifiesta ahora que la actriz se sometió a varios procesos quirúrgicos porque no podía quedar embarazada y pudo conseguirlo gracias a que él la ayudó.

Y reitera que mientras el público y los periodistas conoce a Sherlyn, él no, él conoce a la perfección pero a Montserrat (su segundo nombre). "Le voy a quitar su máscara, yo sé quién es el papá, es una persona multimillonaria. Pronto sabrán todo porque tengo la molestia de que se haya metido con mis hijos."

Sherlyn causó controversia en diciembre de 2019 al compartir a medios de comunicación en Ciudad de México que se convertiría en mamá, gracias a que fue a una clínica en Nueva York, donde se sometió al procedimiento de inseminación; gracias a un donante pudo embarazarse. El bebé nació el 30 de mayo de 2020.

Fue una decisión muy fuerte porque no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a casarnos y a tener bebés, pero yo me he dado cuenta de que el amor y el tema de pareja no siempre sale como uno espera y el ser mamá era algo que no quería postergar más y no quería decir: 'No encontré a la persona correcta'", dijo a TVnotas en su momento la también conductora.