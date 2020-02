Sherlyn pidió a Lambda García ser el padre biológico de su hijo

Los actores Lambda García y Sherlyn tienen una gran amistad, tan así, que la futura mamá le pidió en su momento que fuera el padre biológico de su hijo. En una entrevista para el programa Ventaneando, el conductor del Programa Hoy comentó al respecto, "me dijo 'oye, mi amor, vamos a hacer un pacto' y le dije no. Para mí sería muy difícil, es complicado siendo amigo, dar la semilla porque, al fin de cuentas, no te puedes deslindar al 100 por ciento, entonces si quiero tener un hijo lo tendría yo, pero está complicado".

Al recibir una negación, la hermosa Sherlyn trató de convencer a su amigo Lambda García, "me dijo 'ay amor, por favor, serían muy bonitos nuestros hijos' y le dije 'sí, evidentemente, pero no, está complicado'".

Creo que ella tiene ventaja de que es una mujer súper inteligente, con una entereza espectacular y sabe muy bien las cosas y creo que lo está haciendo muy bien.

Aunque decidió desde un principio no ser el padre biológico del hijo de Sherlyn, Lambda García manifestó que estar muy feliz de poder compartir esta etapa junto a su gran amiga, "estoy feliz yo de ser el tío Lambda, estoy encantado y creo que va a ser muy buena madre".

Por otra, hace unos días la actriz compartió en su feed de Instagram unas tiernas fotos donde lució su baby bump; en uno de estos post expresó: