Sherlyn responde a haters y aclara dudas sobre el papá de su bebé

Sherlyn compartió hace unas semanas la feliz noticia de su primer embarazo; ante esto muchos tienen la insistencia en saber sobre el padre de su bebé. Varios medios de comunicación han publicado que la futura mamá está ocultando información al respecto. A través de un video en las stories de su cuenta en Instagram, respondió:

"Me parece muy interesante el punto de vista de algunos medios y sus intenciones de querer ponerme candidatos y posibles papás, pero les tengo una noticia, las mujeres en el siglo que estamos viviendo, en este pleno 2019 tenemos la posibilidad de tomar acción, de tomar decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestros sueños y sobre nuestra felicidad y qué creen, que no necesariamente vienen de la mano de tener una pareja para poder lograrlo".

Sherlyn mantiene sus energías enfocadas en su embarazo y no le presta atención a todos esos rumores.

Si no me he manifestado respecto a esto es porque tengo un proyecto más importante que crece dentro de mí y estar gastando energía en estar aclarando un chisme porque me da muchísima flojera.