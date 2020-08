Sherlyn revela que su hijo André casi sufre un daño cerebral irreversible al nacer

Sherlyn vive una de las mejores etapas de su vida: ¡la maternidad! "Creo que esta pandemia ha sido de esos milagros escondidos para mí porque me ha permitido estar todo el tiempo con mi bebé, aprender a comunicarme con él, entender lo que necesita y ha sido como una luna de miel maravillosa", comentó la actriz en una entrevista para revista Quién.

Sherlyn reveló que su hijo André por poco sufre un daño cerebral irreversible al nacer. La actriz contó a Quién que unas semanas antes del nacimiento de su primogénito hubo un problema con el cordón umbilical, el cual no se había detectado. Afortunadamente los doctores lograron solucionar y de un susto no pasó.

Todo caminaba para ser un parto normal, el día que voy a checar con el doctor que todo viniera en orden me dice: 'Sher, la verdad es que ya estamos con menos líquido amniótico del que debería ser, vamos a monitorear al bebé', cuando me ponen el monitor veo que empiezan a entrar más doctores al cuarto.

"Veo que traen cara de preocupación y les digo: '¿qué pasa?' y me dice mi doctor: 'hay cambio de planes, estamos perdiendo los signos vitales del bebé y tenemos que pasar a cirugía en este segundo'", relató Sherlyn.

Sherlyn se convirtió en mamá en mayo pasado. Foto: Instagram @sherlyny

La actriz se aferraba a su idea de tener a su hijo de manera natural. "Sentía que si no tenía un parto natural le fallaba a mis clases de psicoprofilaxis. Le dije: 'no, yo quiero tener un parto' y me respondió: 'no estás entendiendo, no está pasando bien el oxígeno por el cordón umbilical y estamos teniendo problemas, su frecuencia cardíaca no levanta y ya le dimos tiempo'".

Entramos rapidísimo a cirugía, me pusieron el bloqueo y tuvo que ser muy rápido porque se necrosó el cordón umbilical de André. Se esperaba que viniera más gordito, pero no sabemos en qué momento de las últimas semanas empezó a dejar de funcionar bien el cordón.

Sherlyn menifestó que su doctor le dijo que Dios había estado presente; se logró que el bebé tuviera un daño cerebral irreversible. "Cuando terminamos la cirugía me dijo el doctor: 'hoy Dios estuvo aquí presente, yo nunca hablo de esas cosas con los pacientes, pero tuve miedo. Afortunadamente actuamos a tiempo porque un ratito más y la historia no hubiera sido la misma y hubiera podido tener consecuencias de un daño cerebral muy fuerte'. Nunca piensas que te puede pasar a ti con un embarazo tan sano".

En sus redes sociales Sherlyn ha compartido muchas fotografías junto a su bebé, con amorosos mensajes como este: "y tu vida André será maravillosa, Dios te lleva de la mano, en una aventura llena de amor, sonrisas, viajes, de gente bonita, tus amigos te acompañaran y nosotros estaremos aquí para contenerte y verte crecer, no importa que tan grande estés siempre serás mi bebé".

Las amorosas palabras de Sherlyn a su primogénito André. Foto: Instagram @sherlyny

