Sherlyn revela sus mayores temores ante pandemia de Coronavirus

Sherlyn contó recientemente en las stories de su cuenta en Instagram, que últimamente andaba muy sentimental e intranquila. "Yo no sé si es la Luna o qué está pasando o es el encierro o es que hay tanta mala noticia que de pronto se baja la vibración, ayer anduve muy sentimental. Nunca me imaginé que la última parte de mi embarazo iba a vivirla en medio de la pandemia".

"Me da muchos nervios, me preocupa, me da mucha ansiedad porque en los últimos meses abrimos nuestra nueva sucursal de Isabella café, que hicimos con todo el amor y saber que muchas familias dependen de nosotros, y para como está la situación no estamos muy claros de cuánto tiempo vayamos a poder aguantar o solventar los gastos, porque es muy difícil y me dio mucha tristeza", comentó Sherlyn.

Yo los invito a que le den forma a un sueño, para que vean todo lo que cuesta poner tus ahorros ahí.

"Toda la energía, tu concentración, tu trabajo, más aparte pagar renta, nóminas, insumos, luz, agua, teléfono, internet, etcétera, porque a los empresarios nadie nos está ayudando, nadie en absoluto y se les olvida que somos los que estamos dando empleo a muchas familias".

La actriz Sherlyn se convertirá en mamá a fines de mayo y de momento, no sabe si dará a luz en su hogar o en un hospital. "Estoy en esa disyuntiva, me tiene de nervios el tema del coronavirus y efectivamente la Ciudad de México va a ser el pico más alto de contagios porque somos más, pero ya revisé y estoy pensando seriamente (dónde tener a su bebé)".

