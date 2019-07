Sherlyn se burla de la hombría de su exnovio Paco Zea

Sherlyn causó gran controversia al burlarse de su exnovio Paco Zea, pues una pagina dedicada a los memes compartió un video del conductor donde aparece bailando un tema de Whitney Houston, por lo que la actriz comentó la foto.

Y es que Zea comenzó a realizar movimientos muy intensos con su pelvis, por lo que Sherlyn dejó entre ver la razón por la cual no se casó con el famoso con quien llevó un intenso romance.

El comentario de la actriz tuvo más de dos mil reacciones y varios comentarios a favor y en contra de la mujer, quien no le importaron las criticas, pues se ha dedicado a vivir la vida de la mejor manera sin ningún compromiso.

"Cómo @sherlyny colocó esto están en muestras de amor por el otro lado, cómo para que te piques, eres bella sher y todo llega por añadidura.Cómo @sherlyny colocó esto están en muestras de amor por el otro lado, cómo para que te piques, eres bella sher y todo llega por añadidura", "Que vergüenza que a su edad en vez de estar dando las noticias", le contestaron a Sherlyn.

Recordemos que Sherlyn estuvo a punto de casarse con Francisco Zea, pero todo se terminó de manera sorpresiva y aunque la famosa siempre calló sobre el tema son pocas las veces en las que ha hecho declaraciones.

Está bien padre tener la firmeza de decir esto no es lo que me hace feliz, esto no es lo que estoy soñando y este futuro no es el que quiero para mí, dijo para el programa Hoy.

Por si fuera poco también mantuvo una relación fugaz con el cantante de Río Roma, José Luis, con quien se le vio muy enamorada aunque tiempo después terminaron como amigos, pues ya no quiso seguir más con él.

Y es que la periodista Martha Figueroa dijo que Sherlyn quería formar una familia de inmediato por lo que José Luis al parecer no estaba del todo de acuerdo por lo que supuestamente decidió terminar con él.

"Dos cosas, la primera a mí una amiga me había dicho hace mes y medio que ya lo tiene hasta acá, Sherlyn no sabe como acabar con él, como que ya quiere cortar, pero no sabe como que luego dijo ya no me gustó", dijo Martha Figueroa en un programa de televisión.