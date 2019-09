Sheryl Crow expresa todas sus emociones en nuevo álbum

Sheryl Crow tiene toda una vida de historias de salir con estrellas de rock, estrellas del pop, atletas, íconos y música de realeza, algunas incluso aparecen en su nuevo disco colaborativo, pero no esperes que ella comience a revelar ningún secreto en una autobiografía.

"Quiero decir, hay ciertas personas que tendrían que morir primero para contarme la historia real", dijo Crow en una iglesia de una habitación que ella había construido en su propiedad en Nashville, Tennessee, que alberga una casa extraña y ecléctica. Colección de estatuas de temática religiosa, cruces, muñecas antiguas, espejos y vidrieras.

Su risa resonó en el techo alto y luego se sintió mal por decir eso en voz alta. “Eso es terrible. No dije eso ”, dijo Crow.

El Cuervo ganador del Grammy tiene secretos de rock 'n' roll, pero está feliz de mantener a algunos de ellos escondidos como las antigüedades en ese edificio.

"Los he vivido y me encanta poder reflexionar sobre ellos, pero no sé si siento la necesidad de compartirlos con el mundo", dijo Crow.

Si Crow se siente un poco reflexiva sobre su larga carrera, es porque está en un punto de inflexión, mirando hacia atrás a todos esos íconos musicales que la inspiraron y tratando de elevar a una nueva generación, especialmente rockeros femeninos. “Threads”, publicado el viernes pasado, presenta a más de 20 artistas más, incluidos Keith Richards, Neil Young, Maren Morris, Stevie Nicks, St. Vincent, Sting y Eric Clapton.

Crow dijo que es su último álbum de larga duración y se siente "liberada".

Me siento bastante bien de que esta sea mi despedida para hacer álbumes de larga duración, dijo Crow.

Crow estalló en el apogeo de los CD y la radio de rock, pero en el transcurso de su carrera, las descargas digitales y la transmisión han derrumbado ambos formatos. Acepta esa inevitabilidad, incluso si cree que ha lastimado a artistas como ella que han estado haciendo música durante generaciones.

"No se puede volver a poner la pasta de dientes en el tubo", dijo Crow.

El álbum de Crow se siente como una gira de despedida repleta de estrellas, donde se reúne con algunos de los mejores guitarristas que aún viven. Clapton rinde homenaje a su difunto amigo George Harrison en "Cuidado con la oscuridad", con Crow, Sting y Brandi Carlile intercambiando versos. Se reunió con Richards, a quien conoció cuando los Rolling Stones le pidieron que tocara con ellos en la década de 1990, en una versión de "The Worst", y los partidos de guitarra deslizante de Bonnie Raitt con las voces conmovedoras de Mavis Staples en "Live Wire".

“Rock no está muerto. Tocar la guitarra sigue siendo genial ”, dijo Crow. “Yo era un niño de rock. Quería estar en los Rolling Stones pero quería ser Keith ".

El productor y baterista Steve Jordan, que toca en la banda solista de Richards, así como en John Mayer Trio y ganó un Grammy por producir "Continuum", dijo que él y Crow intentaron lo más posible estar en el estudio con los artistas invitados durante grabación, incluso con Chris Stapleton en "Tell Me When It's Over", con Jason Isbell en "Everything is Broken" de Bob Dylan y con Joe Walsh en "Still the Good Ole Days".

"Está hecho para un enfoque más personal", dijo Jordan.

Dijo que si bien Crow tiene muchos amigos famosos, el álbum no es un reflejo de su Rolodex, sino de su impresionante carrera y las amistades que ha hecho.

"Todo el concepto era gente que ama", dijo Jordan.

Y no sería un registro de Sheryl Crow si no aprovechara la oportunidad para decir lo que piensa sobre el estado del mundo. Jordan sugirió traer a Chuck D, uno de los pioneros políticos y socialmente conscientes del rap, en una canción llamada "Story of Everything", que también presenta a Andra Day y Gary Clark Jr., quienes tocan todo, desde el tiroteo en la iglesia de Charleston, el Congreso y la desigualdad económica. el pais

"Esta es la historia de muchos pueblos pequeños en Estados Unidos", dijo Crow. "Definitivamente está sucediendo en mi pequeño pueblo donde muchas grandes corporaciones, las fábricas, se han mudado".

Crow seguirá grabando y sacando música y giras, pero no estará atado a la estructura y las exigencias de tiempo de un álbum. Pero ella también quiere explorar sus intereses no musicales también.

"El medio ambiente siempre ha sido mi principal pasión", dijo Crow. “Quiero involucrarme más con el trabajo filantrópico. Entonces ya veremos. Estoy en un punto en el que estoy de acuerdo con no saberlo ".

