Sheyla Tadeo explota contra quienes la llaman gorda

Sheyla dejó bien claro que su talento y éxitos en el mundo del espectáculo no tienen nada que ver con su peso o tallas pues en algunas ocasiones ha sido atacada en redes sociales por los famosos haters, pero ella manifestó que las criticas la tienen sin cuidado.

Fue un fuerte mensaje que compartió la sinaloense donde dijo que todo lo que ha vivido gira en torno a su esfuerzo y sacrificio como mujer, pues Sheyla rompió los estándares de belleza en todos los aspectos uno de los más importantes fue en la industria musical pues se ha coronado como ganadora de varios concursos.

"SI.. Soy GORDA tengo en mi cicatrices en mi cuerpo que se valorar y portar con orgullo porque representan cada batalla que mi cuerpo ha tenido que librar, son mis trofeos de guerra. Yo sé que mi vida no gira en torno a mi talla, ni a lo que como; mi vida gira en torno a lo que soy: una MUJER así como me dicen (Gorda) pero una con muchas cualidades que con certeza se, cualquier persona que se toma el tiempo de conocerme más allá de lo que está a simple vista, admira y ama en mí...", dice al principio del texto.

Por si fuera poco Sheyla recalcó que mientras ella se sienta cómoda con su figura las burlas y los atacas no le afectan en nada, al contrario se acepta tal cual es para poder triunfar a su manera en el espectáculo.

"Pero a veces, al verme al espejo, al escuchar cometarios y burlas debo recordarme a mi misma que lo más importante no es como me miren ó acepten los demás, lo más importante es la forma en la que YO me veo y acepto a mí misma!! Porque antes de poder recibir Amor de otros debo aprender a amarme YO, regalarme una sonrisa cuando vea mi imagen desnuda frente al espejo, valorar cada centímetro de mi panza, amar cada parte de mi piel, mis gorditos, ver sin pena o culpa la celulitis en mis piernas; porque al final del día, ese es mi cuerpo y esa soy yo!", escribió la sinaloense.

Cabe mencionar que Sheyla se encuentra con varios proyectos de trabajo uno de ellos fue su participación en la telenovela estadounidense Betty en NY, donde encarnó a Bertha Vargas.

