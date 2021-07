Shownu de MONSTA X anuncia enlistamiento al servicio militar: "es el momento de ir al ejército"

Shownu, uno de los integrantes de la agrupación musical de K-Pop MONSTA X, informó a Monbebe que está a pocos días de enlistarse al Ejército de Corea del Sur para llevar a cabo su servicio militar obligatorio. Será a partir del próximo 22 de julio cuando el cantante se despida temporalmente de sus actividades como Idol.

Tomaré un descanso corto mientras cumplo mis deberes nacionales, se siente como si fuera ayer cuando hice mi debut, pero ahora es el momento de ir al ejército.

El líder, vocalista y bailarín principal de MONSTA X compartió una carta en el fancafe de la boy band, donde compartió sus sentimientos al respecto con Monbebe. Manifestó que mientras trabajaba duro hasta ahora, ha experimentado tanto alegría como dificultades y varios momentos significativos con sus amigos de la agrupación y con el fandom.

"El amor y el apoyo que he recibido de los fans no es solo el amor entre una persona y otra, sino algo mucho más grande que eso, hubo momentos en los que inconscientemente comencé a darlo por hecho y momentos en los que me di cuenta de que no debía hacerlo".

Shownu de 29 años de edad y originario de Dobong-gu, uno de los distritos de Seúl, Corea del Sur, agradeció al fandom "por dejarme sentir y experimentar tantas cosas a través de MONSTA X". Pidió a sus fans seguir divirtiéndose tanto con la banda como con él, "muchas gracias por permitirme darme cuenta de que puedo vivir cosas nuevas cada día".

La agencia surcoreana Starship Entertainment, la cual lanzó y representa a MONSTA X, informó a través de un comunicado que Son Hyun-woo (nombre real de Shownu), ingresará al centro de entrenamiento militar el 22 de julio y se sometería a un entrenamiento básico durante tres semanas, antes de cumplir con el resto de su servicio militar obligatorio.

Cabe mencionar que debido a su historial médico, el Idol llevará a cabo su servicio militar como trabajador del servicio público; como el fandom sabe el cantante tuvo anteriormente una cirugía por desprendimiento de retina en el ojo izquierdo y un hombro dislocado.

Y precisamente por la cirugía que tuvo por el desprendimiento de retina en su ojo izquierdo, Shownu no pudo participar en las actividades de promoción del reciente comeback de MONSTA X.

Shownu compartió esta reflexión con el fandom ante su próximo enlistamiento en el servicio militar:

"La vida que estoy viviendo ahora, el camino que elegí pudo haber sido peor que el que tenía originalmente o podía ser mejor, o podría ser una vida excesiva más allá del punto de las palabras, no lo sé. Creo que la felicidad es vivir sintiendo cosas como gratitud y agradecimiento y amor y decepción y arrepentimiento, independientemente de si estoy viviendo una vida buena o mala, creo que solo soy una persona feliz".

El cantante se despidió de Monbebe con estas palabras: "los amaré siempre, sí, los amo y nos volveremos a encontrar pronto".