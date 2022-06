"Sí, absolutamente, lo amo", Amber Heard sorprende al confesar que sigue amando a Johnny Depp

En otra parte de esta entrevista, la actriz aseguró que las redes sociales influyeron en el veredicto del jurado , fallando a favor de su ex esposo. También señaló no importarle todo el odio que se ha generado hacia ella.

"No tengo malos sentimientos contra él ni le deseo el mal, para nada, sé que debería ser difícil de entender, pero es sencillo para mí. Si amas a alguien es fácil, debería ser fácil".

Aunque en el llamado "juicio celebrity de la década" , la actriz de la película "Aquaman" hizo fuertes declaraciones sobre su ex cónyuge , dejó muy en claro en la charla con Savannah Guthrie, que jamás ha tenido sentimientos negativos hacia él .

Sí, absolutamente, lo amo. Lo amo con todo mi corazón, traté lo mejor que pude de mantener una relación que estaba profundamente rota, pero no pude.

La periodista Savannah Guthrie comentó durante la entrevista, que en el primer día del mediático juicio por difamación, en contra de Johnny Depp , en redes sociales Amber Heard había manifestado que aún sentía amor por su ex esposo. "¿Eso sigue siendo verdad?", le preguntó, a lo que la actriz le respondió con un absoluto: "sí".

En una reciente entrevista para el programa "Today" de la cadena de televisión NBC, la actriz estadounidense Amber Heard confesó que sigue amando a su ex esposo Johnny Depp , uno de los actores más reconocidos de Hollywood, quien ha dado vida a una gran diversidad de personajes en películas como "Alicia en el país de las maravillas", "La leyenda del jinete sin cabeza", "Piratas del caribe" y muchas más.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.