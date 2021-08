"Si acepta, es la indicada", Lupillo Rivera propone matrimonio con anillo de un dólar

México.- Un amor como ninguno, así describen la relación que tienen el cantante Lupillo Rivera y Giselle Soto, quienes han dado mucho sobre qué hablar últimamente, siendo la propuesta de matrimonio el tema más recientes que ha invadido a la Internet.

Resulta que se ha dado a conocer que el cantante de música regional mexicana y corridos, también conocido como "El Toro del Corrido", le propuso matrimonio a su novia con un anillo de apenas 1 dólar, es decir, alrededor de los veinte pesos mexicanos.

Pero eso no fue todo, lo hizo en pleno funeral del padre de su novia Giselle, haciendo un lindo gesto con su madre y siguiendo aquel dicho en el que se habla sobre proponer matrimonio en un momento difícil, conociendo así si estarán juntos en las buenas y en las malas.

Fue la propia Giselle Soto quien narró cómo el cantante Lupillo Rivera le propuso matrimonio en el programa "Hoy Día".

En mayo de este año perdí a mi papá. Ahí en el funeral [Lupillo Rivera] le pidió permiso a mi mamá. Yo no me lo esperaba. Hizo que una tía mía hiciera un anillo de un dólar y dijo: 'si esta mujer me acepta un anillo de un dólar, she's the one'", contó.