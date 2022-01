"Si algo nos pasa", Jenicka López, hija de Jenni Rivera, denuncia amenaza de su tío Juan Rivera

A través de su cuenta en Twitter la joven influencer Jenicka López, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, la recordada "Diva de la Banda", denunció que su tío Juan Rivera y su actual pareja sentimental los amenazaron. Los hijos de "La Gran Señora" sostienen una fuerte disputa con algunos de los hermanos de su mamá, la cual se deriva de un robo en las empresas Jenni Rivera Enterprises y Jenni Rivera Fashion.

Anteriormente, se dio a conocer que Rosie Rivera ya no estaría a cargo del legado de su hermana y Jacqie Rivera, otra de las hijas de la cantante, asumió el cargo como directora ejecutiva de Jenni Rivera Enterprises y Jenni Rivera Fashion.

Ante esto, la cantante Chiquis Rivera informó en un Instagram live que su tía Rosie estaba pidiendo 165 mil dólares para dejar la dirección de las empresas antes mencionadas; además, su tío Juan exigió 300 mil dólares por todo el trabajo que hizo en dichas compañía, pese a que recibía un sueldo mensual.

Los hijos de Jenni Rivera no están de acuerdo con las peticiones de sus tíos, lo que ha suscitado una nueva controversia en la familia. Aunque no entró en detalles, Jenicka López aseguró que fueron amenazados por su tío.

Para que sepan, si algo nos pasa a mi familia y a mí, mi hermana y nosotros, Brenda y Juan Rivera nos amenazaron esta noche.

La denuncia de Jenicka López sobre su tío Juan Rivera.

Cabe resaltar, que Chiquis Rivera también reveló que otra de las condiciones de su tía Rosie para retirarse del cargo de directora ejecutiva en las empresas de su progenitora, era que sus hermanos Jacqie, Mike, Jenicka y Johnny, debían firmar un acuerdo de confidencialidad para no hablar absolutamente de nada tras su salida.

Posteriormente, tras aceptar el trato, se enteraron de que una persona muy cercana a Rosie Rivera (al parecer su esposo), robó cerca de 80 mil dólares de Jenni Rivera Fashion. Asimismo manifestó que su tía, al ser la directora, tuvo que pagar por completo esa cantidad de dinero, ya que tenía conocimiento del robo y buscó ocultarlo. Chiquis mencionó que el contador de la empresa reportó a dichos movimientos como un "préstamo".

Chiquis Rivera no pudo evitar llorar ante el coraje y la impotencia, debido a que esas empresas eran el legado de su mamá, por las cuales "La Diva de la Banda" trabajó intensamente, todo en pro de sus hijos.

Me duele porque mi mamá sí se chingó muchos años y no es justo, no es justo que nos quieran ver ahora de esta manera porque estamos preguntando.

Por otra parte, antes de denunciar la supuesta amenaza de su tío Juan, Jenicka López manifestó en Twitter: "decidí dejar la cultura manipuladora y dañina de mi familia hace mucho tiempo porque dolía, me dolió dejarlos, pero necesitaba crecer y saber que no era cosas que me dijeron, me hicieron y agradecida de haber crecido. Espero lo mismo para ellos también".