"Sí, alguien murió dentro de mi departamento", confiesa Hernán Albarenque, ex productor de MasterChef

La revista TVNotas aseguró que Hernán Albarenque, ex productor de los programas "MasterChef México" y "Survivor México" que se transmiten por TV Azteca, fue detenido junto a dos "rommies" el pasado fin de semana, luego de que supuestamente la policía encontrara en su departamento en la Ciudad de México, el cadáver de un hombre de 35 años de edad y quien fue identificado como Ismael.

Según la revista de espectáculos antes mencionada, al departamento de Hernán Albarenque llegó una carroza fúnebre y tiempo después se presentó la policía. El ex productor de "MasterChef México" habría sido detenido por un presunto crimen pasional, ya que el cadáver estaba "lo tenían tapado con unas sábanas y que estaba todo desnudo".

Al parecer la persona fallecida tenía golpes, "el cuerpo fue encontrado en un pasillo del departamento y la sangre a un lado de una cama de otra habitación, también, lo tenían tapado con sábanas, por eso los policías creyeron que pudo haber sido privado de la vida", dijo una fuente a TVNotas.

Ante esta publicación, Hernán Albarenque fue al programa "Venga la alegría" de TV Azteca para aclarar lo ocurrido. "Sí, alguien murió dentro de mi departamento, fue muy traumático porque no se está preparado para salvar a alguien". De acuerdo con su versión, llamaron una ambulancia, sin embargo, no pudieron salvarle la vida.

Hernán Albarenque manifestó que dicha persona "convulsionó y falleció de un paro cardiaco". Aseguró no conocer al hoy occiso y supieron de quién se trata por su identificación oficial, por lo que descartó un supuesto crimen pasional, como lo asegura la revista. "Uno agradece que no sea TVNotas el juez de la nación, hay un daño de la revista, estoy bien, sano y vivo. La malicia queda en ellos, en su mala voluntad".

Asimismo el productor de televisión dejó muy claro: "no estoy imputado, no me tengo que defender de nada, no puedo hacer nada, no sé quién lo escribió o si es algo personal conmigo, yo sé cómo se hace un show, solamente es algo triste".

Presuntamente Hernán declaró a las autoridades correspondientes, que al joven fallecido lo había conocido hace tres días por Internet y que había ido a lavar su ropa, que se llamaba Ismael, pero que de pronto le dieron ataques epilépticos y se había golpeado él solo contra la pared.

"Obviamente, los policías no creyeron nada, pues también encontraron sangre en una recámara y la cama destendida, sabemos que un epiléptico no se lastima tan fuerte, además, ¿qué hacía una carroza afuera? Todo fue muy extraño, como si hubieran querido desaparecer el cuerpo, por eso los detuvieron antes de que cometieran algo malo, como dicen: 'no hagas cosas buenas que parezcan malas'", aseguró la fuente consultada por la revista.

Leer más: "Tristemente puedo confirmarles que ya no están juntos", Belinda y Christian Nodal pausaron su relación