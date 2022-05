"Si da un paso, le vuelo los sesos", Chalino Sánchez, a punta de pistola, salvó a uno de sus músicos

Se cumplieron tres décadas del asesinato del cantante y compositor sinaloense Chalino Sánchez, quien era conocido como "El rey del corrido". Tras su muerte, a los 31 años de edad, se convirtió en una de las grandes leyendas del Regional Mexicano, recordado por canciones como "Nieves de enero", "Prenda de mi alma", "Alma enamorada", "Los chismes" y muchas más.

Además de buen esposo, padre de familia, buen amigo y cariñoso con sus fans, se sabía que era de carácter bravío y cuando se sentía amenazado o alguna de sus personas cercanas, no dudaba en sacar un arma de fuego, tal y como lo relató el señor Israel, quien formara parte de Los cuatro de la frontera, agrupación musical que acompañaba a "El rey del corrido".

En una entrevista con el youtuber mexicano Margarito Music, contó sobre aquella ocasión cuando Chalino Sánchez, a punta de pistola, le salvó la vida, ya que estuvieron a punto de asesinarlo por error.

Cierto día, antes de una presentación que tuvieron en un lugar en California, Estados Unidos, luego de preparar sus instrumentos, se fueron a una lonchería ubicada en frente del salón donde se llevaría a cabo el concierto. Cuando llegaron, estaban dos personas ingiriendo bebidas embriagantes, "y uno de ellos dijo: 'este es el que te digo'. Chalino tenía un oído de venado, los escuchó".

Chalino Sánchez murió a una joven edad y estando en la cima del éxito.

Esas personas confundieron al músico de Chalino Sánchez. Momentos después, sin saber lo que ocurría, Israel salió del sitio y uno de estos tipos se dispuso a seguirlo. "Chalino oyó que uno dijo: 'salte y hazle plática'".

Antes de que esta persona saliera de la lonchería, el cantante sacó una pistola .45 mm y se la puso en la sien, "'si da un paso, le vuelo los sesos', así le dijo, lo paró, le dijo: 'váyase si no quiere que lo mate, ese es uno de los músicos y yo por él mato a usted y a 20'".

Luego de la presentación, el cantante sinaloense le pagó a sus músicos, excepto a Israel, preguntándole cuánto valía su vida. "Le dije que no sabía, que unos 3 mil 500, se quedó callado, era un tipo muy espontáneo y te sacaba de onda porque te hacía preguntas, se quedaba mirándote a la cara".

Rosalino Sánchez Félix, nombre real del intérprete, contó a Israel lo que había sucedido en la lonchería, que estuvieron a punto de asesinarlo por error, le salvó la vida y su pago del día ya estaba cubierto. "Mira el reloj: 'tienes cinco horas muerto, te iban a dar piso por error, te confundieron con alguien, pero yo estaba ahí para salvarte la vida'. Ya me había pagado, sí se me salieron las lágrimas y todo, no pude dormir en toda la noche".

Por otra parte, Israel contó a Margarito Music, que Chalino Sánchez viajaba solo en su auto por seguridad. Sabía que a varias personas no les agradaba y no quería que algún inocente muriera por dicha situación.

"'Yo no me subo a ningún carro, yo voy en mi carro, hay gente que no lo quiere uno, a mí no me gustaría que por lo mío llegue a morir otra gente, no me gustan las injusticias; si miro una injusticia, yo mato a alguien aunque no lo conozca. Así soy y si me van a matar por eso, que me maten'. Era muy franco, no tartamudeaba ni nada, era muy espontáneo, no era que lo pensaba, él entraba y se aventaba".

Chalino Sánchez murió a los 31 años de edad el 16 de mayo de 1992 en Culiacán, Sinaloa. Fue asesinado a balazos unas horas después del que sería su último concierto, el cual se llevó a cabo en el Salón Bugambilias en la capital sinaloense. Mucho se ha dicho que durante su presentación, recibió una amenaza de muerte escrita en pedazo de papel.