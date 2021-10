"Si en algo les fallé, les pido disculpas", papá de Gomita da su versión sobre la supuesta golpiza

Hace unas semanas la youtuber mexicana Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, a través de sus redes sociales dio a conocer que su papá Alfredo Ordaz, conocido como Don Kiko, supuestamente la había golpeado al defender a su mamá durante una discusión. Asimismo informó haber interpuesto una demanda ante las autoridades correspondientes y su progenitor, tenía una orden de restricción.

Don Kiko se ha pronunciado al respecto y ha negado las fuertes acusaciones en su contra. "Lo que ella está haciendo, ella sabe que no es cierto", expresó en una entrevista para un programa de Multimedios.

Aunque dio no detalles de lo ocurrido, aceptó que su esposa Elizabeth Campos y él tuvieron unos problemas que se les salió de las manos, "un problema entre mi esposa y yo, pero tenía solución".

De acuerdo con el papá de Gomita, se han metido terceras personas y toda esta situación se salió de contexto. En el video que publicó la ex payasita del programa "Sabadazo" de Televisa, mostró las marcas de los supuestos golpes que le propinó su progenitor.

El golpe que ella trae, en realidad yo no la golpee, sí te puedo decir honestamente, yo no la golpeé.

Don Kiko externó su pesar de que su hija haya ido al Ministerio Público a levantar una demanda y además, pensar que su papá tomará represalias en su contra. "Principalmente mi cometido es ese, que mi esposa y mis hijos estén tranquilos, yo no pienso hacer nada contra ellos".

Según el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, comentó en el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, lo que presuntamente pasó. Al parecer Don Kiko tuvo un amorío con la cuñada de su hijo "Lapizito". Al enterarse de su engaño, la señora Elizabeth Campos le reclamó y la discusión se salió de control. Gomita habría intervenido y su padre la habría golpeado.

El señor Alfredo Ordaz aseguró no buscar ningún problema y les manda este mensaje a su esposa e hijos: "si en algo les fallé, despido disculpas, se ha manejado que tengo problemas de alcoholismo, no, nunca he tomado en mi vida".

En una parte de la entrevista que tuvo para el programa de Multimedios, dejó muy en claro que aunque su hija Gomita es muy trabajadora, muchas cosas que tiene es gracias a él: "tiene casa porque yo la he apoyado, tiene carro porque yo se lo regalé.