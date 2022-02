"Sí existió, no es un mito", el actor Juan Vidal habla sobre el escándalo del "catálogo de Televisa"

"El que te diga que no ha vivido eso en el medio artístico, como la política, como otros rubros, donde el poder impone, pero sí se da este intercambio porque hay gente, que también me ha tocado (ver), porque está bien, 'señalemos a los jefes', pero perdóname, somos muchos de este lado que están, pero listos, a ver con quién y a dónde y cuál es".

Asimismo, el novio de la villana de telenovelas Cynthia Klitbo , mencionó que son pocos los artistas que conoce, a los que no se les haya propuesto dinero o un buen papel, a cambio de favores sexuales con personas de alto poder en la televisora.

Sin embargo, no necesitó estar en un catálogo en alguna televisora, para recibir propuestas indecorosas de parte de algunos productores . "Sí me tocaron varias situaciones donde te dicen: 'esto es lo que hay, ¿qué vas a hacer?'", a lo que respondía: "'pues a seguir pasando hambre', quien sea, ejecutivos, productores".

El actor Juan Vidal de 45 años de edad y originario de Santo Domingo, República Dominicana , manifestó que a él no le tocó formar de esa lista VIP. "Nunca vi el catálogo, nunca formé parte del catálogo, entonces no sé cómo corroborártelo".

En una entrevista con la periodista Inés Moreno, el actor de cine, teatro y televisión Juan Vidal habló sobre el controvertido "catálogo de Televisa" , asegurando que no se trata de un mito. "Sí existe el catálogo, sí existió, es algo que fue una realidad, que vivieron y hemos vivido muchos actores".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

