"Sí, fíjate, fíjate, fíjate", María Antonieta de las Nievas, "La Chilindrina", quiere actuar en serie de Chespirito

María Antonieta de las Nieves y Roberto Gómez Bolaños formaron un gran dúo cómico en la serie de televisión "El chavo del 8", ella como "La Chilindrina" y él como el humilde niño amante de las tortas de jamón. Detrás de cámara y fuera del set de grabación tuvieron una gran amistad y compañerismo. Es por eso que la actriz mexicana sería una de las personas indicadas, para formar parte de la bioserie de "Chespirito", la cual está siendo producida por su hijo Roberto Gómez Fernández.

En un encuentro con varios medios de comunicación, la querida y respetada actriz María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina", manifestó que no solamente daría su autorización para que su nombre e imagen sean usados en la bioserie, sino también le pide a Roberto Gómez Fernández "que se comunique conmigo".

"Dios permita que Roberto Gómez Fernández después de oír esta declaración me llame y yo le pueda decir que sí, con mucho cariño, a la hora que quieras y cómo tú quieras, por supuesto que sí".

Con respecto a la disputa legal de Florinda Meza con la familia de Roberto Gómez Bolaños, por los derechos de los programas que creó su fallecido esposo "Chespirito", María Antonieta de las Nieves opinó:

"No creo que a ella le interese absolutamente nada y en lo más mínimo lo que yo le pueda decir, que ella tome la decisión que quiera, ya es lo suficientemente adulta para saber qué le conviene y qué puede hacer o no puede hacer, yo no sé nada de esto, entonces espero en Dios que esto sea un preámbulo para que yo pueda tener un contacto con ellos".

En junio pasado en una entrevista con Javier Poza para su programa en Radio Fórmula, Roberto Gómez Fernández informó que la bioserie de su padre estaba en pausa por la pandemia de Covid-19, así como por el cuidado que se le estaba dando a la historia, la cual tendría su estreno en una plataforma de streaming.

